الفتاة التي تقلدت منصب وزيرة الهجرة: «سعيدة ومنصب غير سهل»

قالت لجين محمد، الفتاة التي تقلدت منصب وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها سعيدة بتقلدها ذلك المنصب في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، الذي جاء استمرارًا للتقليد الذي بدأ عام 2016، بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولي مناصبهن لمدة يوم واحد.

إطلاق مبادرات

وأضافت «محمد»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أنه خلال ترؤسها لهذا المنصب تحدثت معها السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة، عن المبادرات التي تقوم بها الوزارة، واقترحت عليها إطلاق مبادرة «أنتي مهمة»، ويجرى توجيهها للسيدات في المنازل، «الست اللي قاعدة في البيت ليها دور كبير وهي اللي بتطلع الأجيال وبتعمل مستقبل، وفي الغالب مش بيكونوا حاسين إنهم مهمين».

ملفات هامة على طاولة الوزيرة

وأوضحت أنها تباحثت أيضا مع «مكرم» سلسلة مبادرة مصر تستطيع وكيفية القضاء على الهجرة غير الشرعية من خلال مبادرات مثل«مراكب النجاة»، «الهجرة غير الشرعية مش هي الحل لمشكلات الشباب، ولازم عليهم يحاولوا في بلادهم وينجحوا ويوصلوا».

وتابعت: «منصب وزير الدولة للهجرة ده صعب ومسؤولية كبيرة جدا، ومعالي الوزيرة متوليه المنصب بشكل كويس، والموضوع صعب لأنها مسؤولة على أن يحصل كل مصري في الخارج على حقوقه كاملة، وده اللي الوزارة بتعمله، ودي مش حاجة سهلة نهائي».