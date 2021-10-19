أحمد المسلماني يدعو لمقاطعة مسلسل لعبة الحبار: دموي وقاتل

دعا الإعلامي أحمد المسلماني، اليوم، إلى مقاطعة المسلسل الكوري لعبة الحبار، والذي طُرح عبر منصة نتفليكس الرقمية، وتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، واصفًا إياه بالدموي والقاتل.

لعبة الحبار يُحرض على القتل

وكتب أحمد المسلماني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «قاطعوا مسلسل لعبة الحبار.. لا أعلم ما الذي أصاب الإنسانية حتي ينجح مسلسل دموي ردئ إلى هذا الحد، أكثر من مائة مليون على شبكة نيتفليكس شاهدوا المسلسل الكوري لعبة الحبار، والذي يحرض على القتل».

وتابع أحمد المسلماني: «حين يشجع عمل فني على الموت في سبيل المال لا يمكن اعتبار ذلك إبداعًا، بل يجب بحث السبل القانونية لمحاكمة القائمين عليه بتهمة التحريض على العنف، وتقديم الدولار على قدسية الحياة».

مقاطعة لعبة الحبار

وأضاف: «علي أي حال.. إذا لم يكن بمقدورنا حماية العالم ففي مقدورنا حماية أنفسنا.. لا تشاهدوا هذا المسلسل القاتل، لا تتركوا أبناءكم لمن يهددون حياتهم ويزرعون في وعيهم أن الحصول على النقود أعظم من البقاء على قيد الحياة».

يذكر أنّ مسلسل لعبة الحبار بات من أكثر المسلسلات متابعة على شبكة «نتفليكس»، وفقًا لتصريحات تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك ومدير المحتوى في الشبكة، والذي أوضح أن لعبة الحبار من أكثر المسلسلات الأصلية «غير الإنجليزية» شهرة.