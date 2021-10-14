مسلسل لعبة الحبار الأعلى مشاهدة على نتفليكس: 111 مليون مشاهد في 25يوما

كشفت شبكة «نتفليكس» أن مسلسل لعبة الحبار، أصبح أعلى المسلسلات مشاهدة على منصتها الإلكترونية، بواقع 111 مليون مشاهد، منذ عرضه الأول في 17 سبتمبر الماضي في جميع أنحاء العالم، وذلك خلال 25 يومًا فقط، وذلك لما أعلنته المنصة في بيان رسمي لها، متغلبا على مسلسل «Bridgerton»، الذي حمل لقب المسلسل الأعلى مشاهدة على الشبكة الإلكترونية، وذلك بعد مشاهدته من قبل 82 مليون مشاهد في أول 28 يومًا من إصداره.

مسلسل لعبة الحبار يتفوق على «Bridgerton» ويحقق 111 مليون مشاهدة على «نتفليكس»

وأوضح موقع «فاريتي»، في تقريره أن مقياس نسب المشاهدة الذي تتبعه شبكة «نتفليكس»، في تحديد عدد مشاهدي برامجها ومسلسلاتها، من بينهم مسلسل لعبة الحبار، يعتمد على عدد الحسابات التي قامت بتشغيل الحلقات لمدة تتجاوز الدقيقتين، وأشار أن هذا المقياس لا يحدد عدد المشاهدين الفعليين للمسلسل بشكل دقيق.

ومع ذلك، استحوذ المسلسل الكوري على ضجة هائلة، واحتلت باستمرار المرتبة الأولى في سلسلة عناوين السلسلة في البلدان في جميع أنحاء العالم منذ عرضه للمرة الأولى، قال الرئيس التنفيذي المشارك ومدير المحتوى في «نتفليكس»، تيد ساراندوس، إن المسلسل لديه فرصة جيدة جدًا ليصبح أكبر عرض بث على الإطلاق.

مؤلف لعبة الحبار يكشف كواليس العمل على المسلسل

وأوضح هوانج دونج هيوك، مؤلف ومخرج المسلسل، في حوار سابق، أن فكرة المسلسل كانت في البداية فيلما منذ 2008، ولكن تم رفض العمل من أكثر من استديو بسبب الموضوع العنيف الذي يتناوله العمل، قبل أن يعيد النظر في تقديمه بعد 10 سنوات.

وأضاف في تصريحات لموقع «فاريتي»، «عندما بدأت في كتابة القصة، كنت في ضائقة مالية وقضيت الكثير من الوقت في المقاهي أقرأ القصص المصورة حول المسابقات، جئت لأتساءل كيف سأشعر إذا شاركت في الألعاب بنفسي، لكنني وجدت أن قواعد تلك الألعاب معقدة للغاية، وبالنسبة لعملي ركزت بدلاً من ذلك على استخدام ألعاب الأطفال».