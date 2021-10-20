إبراهيم عبدالمجيد يجري فحوصات طبية استعدادا لعملية جراحية قريبا

يمر الروائي إبراهيم عبدالمجيد، بأزمة صحية حاليا تستعدعي إجراء عملية جراحية في فقرات الظهر، وطالب البعض وزارة الثقافة واتحاد الكتاب بالتدخل لدعم الكاتب الكبير، في أزمته الصحية الحالية.

من جانبه شكر الكاتب إبراهيم عبدالمجيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» جميع من سألوا عن حالته الصحية وجميع من كتب عنه سواء في الصحافة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ما زال قيد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية استعدادا لإجراء العملية الجراحية في فقرات الظهر في أقرب وقت.

وبسؤاله عما إذا كانت وزارة الثقافة أو اتحاد الكتاب، قد تدخلت في دعمه فضل عدم التعليق.

سلماوي: إبراهيم عبدالمجيد شبه مقعد حاليا

وتناول الكاتب محمد سلماوي في مقاله الأخير المنشور في صحيفة «الأهرام» الحديث عن إبراهيم عبدالمجيد، قائلا إن إبراهيم عبدالمجيد أحد كبار الروائيين المصريين المعاصرين، صاحب أكثر من 20 رواية من أهم الروايات العربية: بيت الياسمين، لا أحد ينام في الإسكندرية، البلدة الأخرى.. وغيرها هذا بالإضافة إلى المجموعات القصصية.

وتابع: والذي وصل في معاناته إلى حد أن أصبح شبه مقعد لا يتحرك إلا بمعاونة آخرين وفي حدود ضيقة، بينما كان يملأ الدنيا حركة ونشاطا ويوجد في معظم المناسبات الثقافية على مدى السنين الماضية!

سمير درويش: إبراهيم عبدالمجيد قيمة كبيرة

فيما علق الشاعر سمير درويش، عضو مجلس إدارة نقابة اتحاد الكتاب: «عاوز أقول إن منحة حاكم الشارقة لاتحاد الكتاب جاءت لعلاج الحالات الحرجة أساسًا، وعاوز أقول إن الكتابة العربية في كل تاريخها ليس فيها كثيرين بقيمة إبراهيم عبدالمجيد صاحب "لا أحد ينام في الإسكندرية"».

وتابع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إيه الميزة في التفاخر برقم ميزانية اتحاد الكتاب إذا كنا لا نملك إلا مصمصة شفاهنا عندما تفاجئنا حالات حرجة لكبار كتابنا، اللي خيرهم علينا وعلى الأجيال القادمة؟ فين الآلية التي تخللي الفلوس دي تعالج الأدباء وتقف إلى جوارهم في محنهم؟ وإيه قيمة اقتسام ريع الوديعة بين الصندوق ونشاط الاتحاد؟!».