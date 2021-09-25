إبراهيم عبد المجيد يخضع لعملية جراحية لإزالة ورم في العمود الفقري

قال الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، إنه يستعد لإجراء عملية جراحية دقيقة في العمود الفقري، بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة السابقة، استمرت لنحو عامين ونصف، أثرت على حالة ساقه وقدرته على السير طبيعيا، وذلك بعد تشخيص الأطباء حالته بوجود ورم في العمود الفقري ويجب إزالته.

وتابع صاحب رواية «لا أحد ينام في الإسكندرية»، في تصريحات لـ«الوطن»: «أقوم حاليا بإجراء الفحوصات اللازمة، ثم يتم أخذ عينة من الورم قبل إجراء العملية».

تطورات الحالة الصحية للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد

وأضاف: «منذ ما يزيد عن عامين تم تشخيصي في البداية بخشونة في الركبة فاستعنت بعكاز خلال المشي، وخضعت للعلاج الطبيعي أكثر من مرة، وقمت بعمل العديد من الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية، لدى المتخصصين، لكن دون نتيجة بل وصل الأمر بعد تعرضي لكسر في الساق إلى السير مستندا على مشاية بعكازين ولبضع دقائق الخمسة».

أسباب تأخر صدور رواية «الهروب من الذاكرة»

وعن تأخر توزيع روايته الأحدث «الهروب من الذاكرة»، قال: «من المفترض أن تكون وصلت من بيروت إلى مصر منذ عدة أشهر، ولا أعرف سبب التأخير، موضحا أن الرواية تم طبعها بالفعل عن دار المتوسط، والدار عرضت مجموعة من النسخ خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوليو الماضي، لكن لا يوجد معلومة عن سبب تأخر عرض النُسخ بالمكتبات إلى الآن».

ترشيح منة شلبي لجائزة «إيميز» عن مسلسل مأخوذ عن رواية لإبراهيم عبد المجيد

وفي سياق منفصل، علق إبراهيم عبد المجيد، على ترشيح النجمة منة شلبي لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International، عن مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» المأخوذ عن روايته الشهيرة، قائلا «منة شلبي فنانة موهوبة ومتميزة في جميع أعمالها وتستحق كل جميل عن أي عمل من أعمالها، سواء في هذا المسلسل أو ما سبقه من أعمال مثل فيلم (نوراة) وغيره».

وعن الجدل المثار حول الفنانة بعد إعلان ترشحها، عقب «عبد المجيد» بقوله «هذا أمر معتاد على الساحة عقب الترشح للجوائز الفنية والثقافية، لكن الموضوعية تقول إن ترشح منة يأتي عن جدارة».

والفنانة منة شلبي أول فنانة مصرية، تحصد ترشيح جائزة الإيميز العالمية، التي تُعد أهم الجوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، وهو عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة درامية إياد إبراهيم، وسيناريو وحوار: إياد إبراهيم، سمر عبد الناصر، محمد هشام عبيه، ومن إخراج محمد شاكر، وإنتاج مشترك لشركة فيلم «فاكتوري» وشركة «ميم»، والمسلسل سيعرض على منصة «شاهد VIP».