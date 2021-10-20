«عمرو صلاح» شهيد «الواحات» ووالده.. فرق بينهما الإرهاب وجمعهما تاريخ الوفاة

شاء القدر أن يجمعهما سويًا مرة أخرى، بعد أن حمل على عاتقه وعاش مأساة لم تكن لها نهاية.. دموع وحسرة باتت تصطحبه في ظلام كل ليلة، حتى جاء اليوم الموعود أن يلتقي به في قبر واحد ليسكن إلى جوار ربه، والد الشهيد النقيب عمرو صلاح، أحد ضباط العمليات الخاصة في جهاز الشرطة، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، تزامنا مع الذكرى الرابعة لاستشهاد نجله.

كان يستعد لزفافه بعد 60 يومًا

48 شهرًا ظل الأب صابرًا ومحتسبًا بعد فقدان فلذة كبده، قبل زفافه بشهرين، في أحد الأدوار البطولية؛ من أجل دفاعه عن وطنه إذ استشهد في عملية الواحات يوم 20 أكتوبر عام 2017، خلال مداهمة وقعت بين قوات الأمن وبؤرة إرهابية، بعد تبادل لإطلاق النيران بين قوات الشرطة وتلك العناصر الإرهابية، وكان يستعد لزفافه بعد 60 يومًا من وقت لقاء رب، كان من بينهم العميد امتياز إسحاق والمقدم أحمد فايز، والمقدم أحمد جاد جميل، والمقدم محمد مصيحلى والرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والرائد أحمد عبد الباسط، والنقيب كريم فرحات، والنقيب أحمد زيدان، والنقيب إسلام محمد حلمى على مشهور، والنقيب عمرو صلاح عفيفي، والنقيب أحمد أبو شوشة، كما استُشهد رقيب شرطة أنور محمد الدبركى، والمجند بطرس سليمان مسعود (يجسد دوره أحمد صبري) ومجند محمود ناصر رجب ومجند حسن زين العابدين، والمجند عمر فرغلى أحمد.

بطولات وشهادة

والمعروف أن النقيب عمرو صلاح هو من أبناء محافظة القاهرة، تخرج في كلية الشرطة عام 2012، ثم التحق بعد التخرج بإدارة العمليات الخاصة، في الكثير من العمليات ضد العناصر الإرهابية المتورطين في أحداث عنف وإرهاب، وحصل على العديد من الدورات القتالية والرماية واللياقة البدنية ليظل إحدى دروع الوطن قبل استشهاده.

آخر ظهور لوالد الشهيد

آخر ظهور لوالد الشهيد عمر وصلاح، عقب عرض مسلسل الاختيار الذى ظهر فيها أحد الفنانين وهو يجسد دور الشهيد شاهد المعركة التي استشهد فيها نجله ليستعيد مشاعر الحزن مرة أخرى على فقدان ابنه وكأنه يراه أمامه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة معلقًا على المشهد: «هو وزمايله في الجنة إن شاء الله، العالم كله شاف قد إيه ضحوا بأرواحهم ووقفوا أبطال لحد آخر نقطة دم».