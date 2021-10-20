وفاة والد الشهيد عمرو صلاح بطل «معركة الواحات»

توفي صباح اليوم الأربعاء المهندس صلاح عفيفي والد الشهيد عمرو صلاح أحد شهداء «معركة الواحات».

معركة الواحات

واستشهد النقيب عمرو صلاح و13 ضابطًا ومجندًا، وأصيب 8 آخرون منذ نحو 4 أعوام، في مداهمة لقوات الأمن لبؤرة إرهابية في طريق الواحات، بعد وقوع تبادل لإطلاق النار بطريق الواحات، في الواقعة التي عرفت بـ«معركة الواحات».

الاختيار يجسد معركة الواحات

وجسد مسلسل «الاختيار 2» شخصيات أبطال معركة الواحات من خلال حلقاته التي أذيعت عبر شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان، كما يعد الشهيد النقيب عمرو صلاح واحدًا من أهم تلك الشخصيات، الذي برز دوره بين رجال قوات العمليات الخاصة في مداهمات كثيرة، ومنها معركة الواحات التي استشهد فيها رفقة آخرين من الضباط والمجندين.

عمرو صلاح يظهر في عمل سينمائي

كما ظهر الشهيد النقيب عمرو صلاح بنفسه في إحدى الأعمال السينمائية للفنان أحمد عز من خلال فيلم «الخلية»، إذ ظهر فيه الشهيد النقيب كضابط من بين ضباط قوات العمليات الخاصة، أثناء قيامه بتدريب فريق العمل على استخدام الأسلحة وكيفية ارتداء ملابس القوات الخاصة، ومداهمة أوكار الإرهابيين.

وتعتبر معركة الواحات التي وقعت 20 أكتوبر 2017 إحدى ملاحم بطولات الشرطة المصرية والتي استشهد فيها 13 من ضباط إدارة العمليات الخاصة بقطاع الأمن المركزي في اشتباكات عنيفة، مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات.

وكانت البداية، صباح 20 أكتوبر 2017 بعدما علمت القوات الخاصة بمكان إختباء العناصر الإرهابية والتكفيرية وبحوزتهم أسلحة ثقيلة منها قذائف الهاون والآر بي جي، هاجمتهم في الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية في الجيزة، لتنشب اشتباكات عنيفة بين الطرفين، استمرت لأكثر من 3 ساعات، وبسبب بعد المكان انقطعت الاتصالات وتعطل طلب الدعم ووصول قوات التعزيز.