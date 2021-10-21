لو أنت بتشتغل هذه المهن.. احذر سوف تختفي بحلول عام 2050

مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم من حولنا، وإحلالها مكان الإنسان في الكثير من الوظائف والأعمال، لا بد من تدريب العمال والشباب على اكتساب مهارات جديدة، وتوفير فرص جديدة من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

وفي عام 2018، أجرى المنتدي الاقتصادي العالمي بحثا عن متطلبات الوظائف المتغيرة والمهارات لأصحاب العمل، استطاع التنبؤ أنه بحلول عام 2050 سوف يجرى استبدال 85 مليون وظيفة على مستوى العالم؛ بسبب تقسيم العمل بين الأيدي العاملة والآلات، كما سيظهر 97 مليون دور جديد في 15 صناعة و26 قطاع اقتصادي، وتوفر التكنولوجيا الحديثة وظائف جديدة.

ويرصد التقرير التالي الوظائف التي تنتهي في المستقبل ويحل مكانها استخدام التكنولوجيا:

1- داتا الإنترنت «مدخل البيانات».

2- السكرتارية

3- المحاسبين والمراجعين والمحللين الماليين

4- عمال التجميع

5- عمال المصانع

6- مديرين الادارة

7- خدمة العملاء

8- المدير العام

9- مديري الإدارة والمكاتب

10- فني ميكانيكي والآلات

11- مندوب المبيعات

12- عمال الديليفري

13- سواقين التاكسي والقطارات ووسائل النقل

14- مديرين العلاقات

15- عمال المطابع ودور النشر

16- المترجمين

17- المزارعين

18- الصيادين

19- صراف البنوك

20- متخصصين الموارد البشرية والرواتب

21- التدريب التطوير

22- الكاشير

23- الحكام الرياضيين

24- عمال البناء

وظائف سوف يزيد الطلب عليها بحلول 2025

1- تحليلات البيانات

2- العلماء

3- متخصصين في التعلم بالذكاء الاصطناعي والآلات

4- متخصصي التسويق الرقمي

5- متخصصي تشغيل وتطبيق تكنولوجيا الآلات

6- متخصصي تطوير الأعمال

7- متخصصي التحول الرقمي

8- محللي آمن المعلومات