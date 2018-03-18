"التطور التكنولوجي والتنمية الإدارية".. جلسة بمؤتمر حقوق المنصورة

عقدت الجلسة الثالثة بالمؤتمر العلمي الثاني لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، اليوم، تحت عنوان "التطور التكنولوجي والتنمية الإدارية والاقتصادية"، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ التشريعات الاقتصادية والمالية ووزير التعليم العالي سابقا، ومقرر الجلسة الدكتور المعتصم بالله مصطفي من قسم الاقتصاد والمالية العامة.

وعرض كل من الباحثة ميادة علي حسن، والباحث محمود محمد سالم، المدرسان المساعدان بقسم القانون الجنائي بحث بعنوان "الجوانب التنموية للتطورات التكنولوجية في المجال الطبي" متحدثين عن العلاقة التي تربط بين التنمية والصحة والفرد، والتحديات التي تواجه البلدان النامية في مجال التكنولوجيا والقضاء علي عجزها المادي في اتخاذ القرارات لتحقيق أكبر مكسب قريب.

وعرض الباحث إبراهيم المتولي محمد، بحث بعنوان "أثر التطور التكنولوجي على التنمية الاقتصادية "ذاكرا أن ثورة المعلومات ناجمة عن الأثر البشري والمادي.

وعرض الباحث حسن ماجد حسن محمد طالب دراسات عليا بحث بعنوان "أثر التطور التكنولوجي في تحقيق التنمية الاقتصادية" متحدثا أيضا عن استخدام التكنولوجيا والتقنيات الجديدة في أسواق العمل لزيادة سرعة الإنتاج

كما عرض كل من الباحثة ريهام رياض صديق، والباحث عبدالرحمن شكري مصطفي، بحث بعنوان "اثر التطور التكنولوجي علي مستقبل الوظائف في مصر" وتحدثا عن التحدي الأكبر التي تواجه استخدام التكنولوجيا وهو العمالة، وتدريب العمال والشباب علي اكتساب مهارات جديده وبالفعل توفرت فرص جديده من خلال استخدام التقنيات الحديثة

وعرضت كل من الباحثة دنيا أحمد موسي وسلوى رفعت محمد فاروق بحث بعنوان التصويت الإلكتروني للباحثة عن الطرق الجديدة المستخدمة في التصويت الانتخابي وتقليل التكلفة المادية باستخدام الإنترنت مع مراعاة الدقة والأمانة وبالرغم إلا انه يواجه تحديات عديده

واختتم المؤتمر بعده توصيات وهي استخدام التصويت الإلكتروني في العملية الانتخابية، وإنشاء جهات متخصصة للجرائم الإلكترونية وإدخال النظام الإلكتروني في مجال الدولة والاهتمام بالأمن الدولي وضرورة العمل لإيجاد فرص جديدة والعمل على التوازن في استخدام الإلكترونيات.