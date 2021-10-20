تداول 255 ألف طن بضائع في ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ48 ساعة الماضية إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 255059 طنا، مؤكدين أن حركة الملاحة لن يصيبها أي ضرر أو توقف نتيجة الهزة الأرضية التي حدثت أمس.

36 سفينة باشرت أعمالها في ميناء الإسكندرية

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إن إجمالي عدد الحاويات المتداولة الصادر منها والوارد بلغ 2469 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 36 سفينة، بينما بلغ عدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ لمينائي الإسكندرية والدخيلة 35 سفينة ما بين سفن حاويات وبضائع وبترول.

تشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل هيئة ميناء الإسكندرية

وفي ذات السياق، قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الميناء، إن مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي يأتي في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ إستراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الموانئ البحرية تعمل على مدار 24 ساعة

جدير بالذكر أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة، في ظل متابعة انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

بينما تسير معدلات تنفيذ المشروعات بميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق إجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.