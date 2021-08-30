بالفولكلور الشعبي.. ميناء الإسكندرية يستقبل 455 سائحاً

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، السفينة السياحية (Blue Sapphire)، التي تتبع الخط الملاحي (ANEX Selectum Blu)، قادمة من ميناء أنطالياً التركي، تقل على متنها عدد 455 راكباً من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 197 من أفراد الطاقم، وذلك وسط فرحة عارمة حيث استقبلهم العاملون بالميناء بعروض الفلكلور الشعبي، وعرض التنورة.

تم إعداد عرض فولكلوري لإحدي فرق الفنون الشعبية لدى استقبال السائحين، الذين أبدوا سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال، والعودة للتواجد بمصر، والقدرة على الاستمتاع بمزاراتها السياحية العريقة.

ميناء الإسكندرية يستقبل باكورة الرحلات البحرية السياحية

وتُعد هذه الرحلة هي باكورة توافد سلسلة من الرحلات البحرية السياحية إلى ميناء الإسكندرية، حيث من المتوقع توافد عدد 13 رحلة سياحية أخرى، بواقع رحلة أسبوعياً، يتم خلالها توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بكل من مدينتي الإسكندرية والقاهرة، قبل التوجه إلى ميناء بورسعيد، لاستكمال السفينة مسار رحلتها.

رئيس ميناء الإسكندرية: الخريف موسم الرحلات البحرية السياحية

من جانبه، حرص الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على التواجد والترحيب بطاقم السفينة والسائحين، مؤكداً أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أعدت كافة التجهيزات اللازمة بمرافق محطة الركاب البحرية، لضمان القدرة على التعامل مع العدد المتزايد من السائحين المترددين على الميناء، خاصةً وأنه من المنتظر ارتفاع معدلات تردد السفن السياحية وأعداد السائحين مع بدء موسم الخريف، الذي يُعد أحد المواسم الرئيسية لتوافد سفن رحلات الكروز على ميناء الإسكندرية.

ميناء الإسكندرية يشدد على الإجراءات الاحترازية في استقبال الرحلات البحرية السياحية

وأضاف «شاهين»، في تصريحات صحفية له على هامش استقبال السفينة السياحية، أنه تم التشديد على قيام هيئة الميناء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتتلاءم مع الإرشادات الواردة بخطط إدارة الموانئ لمواجهة أزمة كورونا، طبقاً للوكالة الأوروبية للأمن البحري (EMSA)، التي تنصح منظمة «الميدكروز» المعنية بالسياحة البحرية باتخاذها كمرجعية رئيسية لدى وضع الموانئ لخطط استئناف الرحلات السياحية.

كان في استقبال السفينة السياحية عند دخولها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وعبد الوهاب محمد، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، وأمل العرجاوي، مدير مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات هيئة الميناء، وممثلي هيئة تنشيط السياحة ومحافظة الإسكندرية.

تأتي هذه الحركة النشطة في استعادة السياحة البحرية مكللة لجهود وزارة النقل، واهتمام اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتعليماته بتقديم كل الدعم والتسهيلات، وكذا العمل المستمر من قبل وزارة السياحة لدعم الحركة السياحية، كأحد أهم عناصر هيئة الميناء والاقتصاد القومي.