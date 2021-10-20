البريد المصري يحصد الميدالية البرونزية وزن 88 كجم في المصارعة الحرة

يشارك فريق المصارعة في نادي البريد المصري، في منافسات بطولة العالم للمصارعة للرواد في مدينة لوتراكي في اليونان، للمرة الأولى في تاريخه، وتقام في الفترة من 19 أكتوبر حتى 24 أكتوبر الحالي، حيث حصد اللاعب الدولي محمد عفت عبدالنظير، في اليوم الأول من عمر المنافسات، الميدالية البرونزية في وزن 88 كجم في المصارعة الحرة، عقب فوزه على الكازاخستاني مورات إسماعيلوف بنتيجة 4/0.

طفرة رياضية غير مسبوقة

من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إنّ فوز البريد المصري بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة، إنجاز كبير وطفرة رياضية غير مسبوقة لنادي البريد المصري، مشيرًا إلى أنّ هذا الفوز جاء نتيجة لجهد كبير بذله فريق المصارعة بالبريد المصري للإعداد لهذه البطولة من وقت مبكر.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أنّ البريد المصري لن يدخر جهدًا في سبيل تقديم الدعم لأبنائه المتفوقين رياضيًّا في جميع الألعاب الرياضية، لمواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، متمنيًا لفريق المصارعة بنادي البريد، تحقيق المزيد من المراكز والميداليات خلال مشاركتهم في البطولة الحالية.

أول فريق يمثل مصر في بطولة العالم

يذكر أنّ البريد المصري، أول فريق يمثل مصر في بطولة العالم للرواد، بعد الطفرة الرياضية الكبيرة التي يشهدها البريد المصري حاليًّا، حيث يشارك ببعثة رياضية على أعلى مستوى برئاسة الكابتن وائل عبده علي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي البريد المصري، وبمشاركة الكابتن سيد يونس، المدير الفني، والكابتن محمد علي، المدير الإداري، والكابتن محمد عفت، وزن 88 كيلو، والكابتن أحمد سعيد، وزن 100 كيلو، والكابتن صالح عمارة، وزن 130 كيلو، وما زالت المشاركة مستمرة في مسابقات المصارعة الحرة، ثم مسابقات المصارعة الرومانية.