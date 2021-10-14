بروتوكول تعاون بين البريد المصري والكونغولي للتدريب ونقل الخبرات

وقّع الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وديديه موسيتيه، المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية، بروتوكول تعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية والبريدية والأمن البريدي والارتقاء بالبنية التحتية البريدية وتطوير منظومة الخدمات، وذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أجراها وفد رفيع المستوى من البريد المصري برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

تعاون مستمر بين البريد المصري وبلدان القارة الأفريقية

وصرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بحسب بيان، بأنّ البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر بين البريد المصري وجميع بلدان القارة الأفريقية، ويمثل نقلة نوعية في مجال التعاون الفني بين مصر والأشقاء الأفارقة، إذ يهدف لفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لنقل تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي إلى الجانب الكونغولي، عبر الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها البريد المصري، والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية في مجال التجارة الإلكترونية والخدمات المالية والبريدية والأمن البريدي، والارتقاء بالبنية التحتية البريدية وتطوير منظومة الخدمات، إضافة إلى مجالات التدريب ونقل الخبرات.

تكثيف اللقاءات بين الجانبين الفترة المقبلة

وأشار الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إلى أنّه سيتم تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، للاتفاق على الأطر التنفيذية لبروتوكول التعاون في ضوء التزام البريد المصري بدعم الإدارات البريدية الأفريقية على المستويات كافة، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية في ظل انضمام مصر إلى مبادرة التجارة الإلكترونية لأفريقيا Ecom@Africa بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي لتمكين الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، بهدف زيادة حجم التجارة الإلكترونية عبر الشبكات البريدية في أفريقيا، وتعظيم الاستفادة من المركز اللوجيستي للبريد المصري بمطار القاهرة الدولي، لخدمة البلدان الأفريقية من خلال تجميع طرود التجارة الإلكترونية وإعادة توجيهها.

والتقى الدكتور شريف فاروق، رئيس البريد المصري، خلال الزيارة، مايينا إديلي وزيرة الدولة، وأوجستين كيباسا وزير البريد والاتصالات والتكنولوجيا الجديدة، بهدف تعزيز أوجه التعاون وفتح آفاق جديدة في المجالات البريدية والاستثمار البريدي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو الاهتمام بالأشقاء الأفارقة، وتقديم الدعم اللازم لهم عبر تقديم باقة متنوعة من الحلول الناجحة في مجالات البريد والخدمات المالية والتجارية والاستثمار البريدي.

نقل تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي

من جانبه، رحب ديديه موسيتيه، المدير العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريد جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتعاون المشترك، متمنيًا استمرار تبادل الخبرات بين البريد المصري ونظيره الكونغولي لنقل تجربة نجاح البريد المصري في ميكنة الخدمات وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي، كما أشاد موسيتيه بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير مكاتب البريد وتطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.