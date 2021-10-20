فتحي سرور يطلب ندب خبير حسابي في اتهام مجدي راسخ بقضية الغاز
كتب:
بسمة عبد الستار
02:52 م | الأربعاء 20 أكتوبر 2021
المتهم مجدي راسخ
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأربعاء، للمحامي فتحي سرور، دفاع رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء،
وطلب المحامي فتحي سرور، ضمّ مستندات القضية من العام 2015، والحسابات الخاصة بموكله في القضية، كما أمر بندب خبير حسابي متخصص.
تأجيل محاكمة مجدي راسخ
وقررت المحكمة تأجيل مُحاكمة مجدي راسخ و2 آخرين، بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمذاكرة.
كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.