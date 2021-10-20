فتحي سرور يطلب ندب خبير حسابي في اتهام مجدي راسخ بقضية الغاز

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأربعاء، للمحامي فتحي سرور، دفاع رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء،

وطلب المحامي فتحي سرور، ضمّ مستندات القضية من العام 2015، والحسابات الخاصة بموكله في القضية، كما أمر بندب خبير حسابي متخصص.

تأجيل محاكمة مجدي راسخ

وقررت المحكمة تأجيل مُحاكمة مجدي راسخ و2 آخرين، بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، إلى جلسة 21 ديسمبر المقبل للمذاكرة.

كانت جهات التحقيق، أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.