القضاء على كلب مسعور عقر 37 شخصا بعد مطاردة 24 ساعة بالإسكندرية

تمكنت قوة من شرطة الخيالة في الإسكندرية، بالتنسيق مع حي العجمي والطب البيطري، ومديرية البيئة بالاسكندرية، من القضاء على كلب مسعور، هاجم عدداً من الأهالي، وعقر 37 شخصاً أمس الثلاثاء، وذلك بعد عملية بحث وتمشيط استمرت على مدار 24 ساعة.

كلب مسعور يعقر 37 شخصاً غرب الإسكندرية

تلقى قسم شرطة العامرية أول، غرب الإسكندرية، عدة بلاغات من الأهالي ومن مستشفى العامرية العام، أمس، تفيد بإصابة عدد من الأشخاص بعقر كلب مسعور، ووصل عدد المصابين إلى 37 مصاباً، تلقوا المصل المخصص لعقر الكلاب وغادروا المستشفى.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن الكلب بدأ بمهاجمة الأهالي عند منطقة «الكيلو 21»، ثم انتقل إلى منطقة «الهانوفيل»، ثم مساكن «طلعت مصطفى»، وشارع «خير الله»، و«عزبة علام»، وطريق «إسكندرية - مطروح»، ومنطقة «فضة»، مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، خاصةً مع نزول التلاميذ إلى المدارس.

النيابة تأمر بتشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الواقعة

وبإحالة الواقعة للنيابة العامة، قرر المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات العامرية والدخيلة، بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب البيطري والبيئة، لمتابعة الواقعة، والاستعانة بجميع الجهات التي تمكنهم من أداء عملهم، واستدعاء مسؤولي مستشفى العامرية العام لسؤالهم عن طبيعة الإصابات للأشخاص المضارين من الواقعة، والاطلاع على كيفية علاجهم.

وتم الدفع بعدة حملات من الشرطة والطب البيطري، وبالتنسيق مع حي العجمي، لتمشيط المناطق التي شهدت هجوم الكلب المسعور على المواطنين، واستمرت عملية البحث لنحو 24 ساعة، حتى تم العثور على الكلب والقضاء عليه، مساء اليوم الأربعاء.