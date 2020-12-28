مدير بيطري قنا: قتل الكلب المسعور وعلاج الأطفال.. «مفيش سلعوة»

أكد مدير الطب البيطري بمحافظة قنا، الدكتور إبراهيم يوسف، مقتل الكلب المسعور، الذي قام بمهاجمة عدد من الأشخاص في مدينة قنا مؤخراً، وعقر 7 منهم، وتسبب في إثارة حالة من الذعر بين أهالي المدينة.

وقال مدير الطب البيطري بقنا، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، قبل قليل، إنه لا يوجد شيء اسمه "سلعوة"، ولكنه لفظ يطلقه البعض على الكلب المسعور.

وتابع "يوسف" قائلاً إنه يجب الابتعاد عن الكلاب الضالة في الشارع، مبيناً أن الكلب المسعور يجب الابتعاد عنه لتجنب عضه، حيث يكون في حالة هياج، ويجب على الشخص أن يأخذ حذره أثناء مروره بالقرب من هذا النوع من الكلاب.

وأضاف أن الكلب المسعور ظهر في منطقة الحصواية بمدينة قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من قتله، بعد حملة للبحث عن الكلب المسئول عن عقر الأطفال، كما قامت بتمشيط المنطقة لعدم أيام، للتأكد من عدم وجود كلاب أخرى، وتم علاج الأطفال من خلال إيداعهم في المستشفيات وإعطاءهم تطيعمات محددة.

وأثار ظهور كلب مسعور، يهاجم مجموعة من الأطفال في شوارع قنا، حالة من الذعر بين المواطنين، أعادت إلى الأذهان حالة الخوف التي انتابت معظم محافظات الصعيد، إثر ظهور حيوان مفترس أطلق عليه اسم "السلعوة"، في عام 2009، في محافظة المنيا.

ومن جهتها، أصدرت هيئة الطب البيطري بمحافظة قنا بياناً صحفياً نفت فيه نزول قطعان من السلعوة من الجبل، وأكدت أن الأمر يقتصر على كلب أو مجموعة من الكلاب المصابة بالسعار، والتي تهاجم بعض الأشخاص، كما أشار البيان إلى أن عدد الكلاب المسعورة في المحافظة محدود للغاية.