رابط موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية.. وثيقة الزواج والطلاق

خلال العامين الماضيين، ومع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، لجأت الحكومة المصرية إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية، حتى لا يضطر المواطن للذهاب إلى الجهات الحكومية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، لذا يبحث كثيرون عن رابط موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية لإجراء الخدمات إلكترونيا من المنزل.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، رابط موقع وزارة الداخلية لـ الخدمات الإكترونية، لإجراء تلك الخدمات إلكترونيا ومن المنزل، كالتالي:

رابط موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية

- يقوم المواطن الراغب في إجراء الخدمات إلكترونيا من خلال رابط موقع وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية من هنـــــــــــــــا.

- بعد ذلك يختار المواطن الخدمة التي يرغب في إجراءها إلكترونيا، وتشمل الخدمات الموجودة في الموقع الآتي «بطاقة رقم قومي، قيد عائلي مطبوع مميكنا سابقا، قيد فردي، وثيقة الطلاق، وثيقة زواج، قيد وفاة، وثيقة ميلاد».

- ثم يقوم المواطن بتسجيل الدخول أولا من خلال إدخال البريد الإلكتروني الخاص به وكلمة المرور التي قام بتسجيل الدخول على الموقع بها.

- في حال إذا كانت تلك المرة الأولى التي يقوم المواطن بتسجيل الدخول للموقع، يجب أن يسجل من خلال إدخال البيانات الخاصة به والبريد الإلكتروني، ثم تعيين كلمة مرور له.

- وبعد تسجيل الدخول، تظهر أمام المواطن عدد من البيانات التي يجب عليه أن يقوم بإدخالها، والتي تتمثل في «الاسم الرباعي، العنوان، رقم الهاتف المحمول، المحافظة التابع لها».

- يضغط على تسجيل طلب الحصول على الخدمة التي اختارها والتي يرغب بها، حتى يتم تسجيل طلبه على الموقع الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن تلك الخدمة تأتي فى إطار العمل الجاد والمستمر بوزارة الداخلية ونحو تنفيذ سياسة الحكومة، بشأن التيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية.

ومع بدايات عام 2019 بدأت الخطوات اللازمة لتفعيل عمل الحكومة الإلكترونية والتى تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين عن بعد من مقر إقامتهم دون الانتقال الى مقر الجهاز الحكومى، وتنفيذا للمنظومة التى تعمل بها وزارة الداخلية بتطوير الآداء والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية المتاحة فى جميع أدارةات الوزارة لاسيما فى مجال الخدمات.