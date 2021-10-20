انطلاق احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف بعد قليل (صور)

تنطلق بمقر نقابة الأشراف، بعد قليل، احتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور محمود الشريف، نقيب الأشراف، وذلك بمقر النقابة بطريق صالح سالم.

المشاركون في حفل نقابة الأشراف

ويشارك في حفل نقابة الأشراف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والداعية الحبيب علي الجفري، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وزعيم الأغلبية، وبعض الوزراء والشخصيات العامة، ويقدمه الدكتور حسن مدني الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم.

فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

ويتضمن الحفل، كلمات لنقيب الأشراف، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، وعرض فيلم تسجيلي يعرض للمرة الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعرض صور لمصور المدينة المنورة خالد خضر، ويختتم الحفل، المنشد محمود هلال، بالتعاون مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عبدالله.

وعن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كل المظاهر التي تدل على الاحتفال بالنبي مما لا يتعارض مع المبادئ الكلية للشريعة، ولا يأتي على حكم شرعي بالإبطال، فهو حلال حتى لو استحدثناه وحتى لو استُحدث فيما بعد، فهو يدخل في «حظيرة الشريعة»، مشددًا على أن شراء الحلوى والتهادي بها مباح شرعًا.

من جانبه الدكتور نظير عياد، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد أن النبي الكريم كان قرآنا يمشي على الأرض، والاحتفال بالمولد النبوي ليس بالحدث العابر أو الذكرى السنوية.

وأضاف في احتفالية المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف أن الاحتفال بالمولد النبوي أصبح الآن ضرورة حياتية، وينبغي أن يكون احتفالنا بالمولد النبوي هو اقتداء بسنته وهديه الشريف.

وأكد أن حال العالم تغير تماما بعد مولد النبي، فكان العالم أصبح بقطيع من الذباب يعتدي فيه القوي على الضعيف وتنتهك الأعراض، حتى جاء النبي فدعا إلى التوحيد والطهر والعفاف، فكانت البشرية أبعد ما تكون عن الرشد فبعث النبي بعد أن أتم الله به النعمة على البشرية جمعاء، فتحقق التغيير للعالم كله.

وتابع: «الاحتفال بالمولد النبوي، ليس لأنه بعث فحسب، وإنما هو إشارة إلى ضرورة كل واحد منا بتذكر هذه الجزئية المهمة التي نقلت العالم من حال البطش والظلم إلى حال العدل والحق، الله أرسل النبي فأضاء به قلوبا غلفا، وأقام الحق ونشر العدل ووضع الأمور في نصابها ودعا إلى نصرة المظلوم شريطة أن يكون الحق في جانبه».