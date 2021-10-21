محطات في حياة فايدة كامل.. «مطربة السلطة» التي اقتحمت عالم السياسة

رحلت المطربة فايدة كامل، عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011، عن عمر ناهز 79 عامًا، والتي حصلت على دبلوم المعهد الموسيقي، ومن خلال أغانيها الوطنية العديدة، استطاعت الالتحاق بمجلس الشعب، لتصبح بعد ذلك المطربة الأولى التي دخلت عالم السياسة.

موهبة فايدة كامل تظهر مبكرًا

ظهرت موهبة فايدة كامل، مبكرًا حينما شاركت في مجموعة من البرامج الإذاعية، مثل برنامج: «بابا شارو»، في الإذاعة، التحقت بمعهد الموسيقى العربية، ثم بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء مشوارها الفني، دخلت كامل كلية الحقوق، واستطاعت الحصول على الليسانس.

زواج فايدة كامل من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل

تزوجت فايدة كامل من وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل، من عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، وجاء نتيجة ذلك، شهرتها بلقب «مطربة السلطة»، خاصةً بعد غنائها للعديد من الأغاني الوطنية، مثل: «يا سادات»، حيث قامت بغنائها للرئيس الراحل أنور السادات، و«دع سمائي فسمائي محروقة»، والتي أسهمت في رفع الروح المعنوية للجنود المصريين، خاصةً أنها كانت تتزامن مع العدوان الثلاثي، 1956، و«شبر واحد»، و«وطني حبيبي الوطن الأكبر»، وغيرهم من الأغاني الأخرى التي عبرت بها كامل، عن حبها للوطن.

فايدة كامل تخوض تجربة التمثيل

لم تتجه فايدة كامل الأغاني الوطنية فحسب، فلها أيضًا العديد من الأغنيات الدينية، مثل: «إلهي ليس إلا عونًا»، وخاضت أيضًا تجربة السينما من خلال تقديمها لعدد قليل جداً من الأفلام، لتكون بدايتها من خلال فيلم «سكة السلامة»، الذي تم طرحه في عام 1948، من إخراج إبراهيم لاما، وتأليف عثمان أباظة، لتختتم أعمالها في هذا المجال بـ فيلم «أرض السلام»، في عام 1957، من إخراج كمال الشيخ، وتأليف حلمي حليم.

فايدة كامل تدخل عالم السياسة وتدافع عن المرأة

في فترة السبعينيات، قررت فايدة كامل، الدخول إلى عالم السياسية، من خلال ترشيح نفسها في ملس الشعب، عن دائرة السيدة والخليفة، ولكنها استطاعت الفوز والحصول على المنصب، لتصبح بعد ذلك أول فنانة مصرية تدخل البرلمان، حيث برز دورها كمدافعة شرسة عن المرأة، حيث رفعت شعار «المرأة نصف المجتمع»، كما مثلت المرأة المصرية في المؤتمرات الأوروبية.

توقف فايدة كامل عن الغناء

توقفت فايدة كامل عن الغناء وأصبحت نائبة في مجلس الشعب، لعدة دورات عن دائرة الخليفة بالقاهرة، كما ترأست لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس.