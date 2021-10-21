شاركت عناصر الشرطة النسائية في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة لأول مرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قدمن عروضا قتالية قوية والتسلق على الحبال لمسافات طويلة واجتياز للحواجز.

الأيادي الناعمة تكافح الجريمة بقوة

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عناصر الشرطة النسائية...سيدات اخترن التحدي ومكافحة الجريمة»، حيث تسطر الشرطة النسائية يوما بعد الآخر نجاحات كبيرة حتى قدمت الشهداء مثل اللواء نجوى الحجار وباتت الأيادي الناعمة تكافح الجريمة بقوة.

الاستفادة من الشرطة النسائية في أكثر من مجال

وتسعى الدولة المصرية إلى الاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية مع التوسع في منظومة العمل الشرطي والمشاركة في المهام القتالية، كما أتاحت لهن الدورات التدريبية المتقدمة للإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف والمواقف ما يجعلهن على جاهزية تامة وكاملة لحفظ أمن المجتمع.

وكانت وزارة الداخلية قد أتاحت لطالبات كليات الحقوق والتربية الرياضية التقديم في كليات الشرطة ودراسة العلوم التخصصية والمهارات الميدانية، وحصلت المرأة على أماكن مرموقة في جهاز الشرطة وتدرجت في المناصب وصولا لرتبة اللواء.

وفي عام 1984م فتحت أكاديمية الشرطة المصرية أبوابها لأول مرة في تاريخها أمام الفتيات للالتحاق بها وأنشئت إدارة خاصة للشرطة النسائية من بين مهاما حفظ الأمن في محيط مدارس الفتيات والانتشار في أماكن التجمعات بوسط مدينة القاهرة لمواجهة جرائم التحرش.