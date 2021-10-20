وزير الداخلية: نعمل على تعظيم الاستفادة من الشرطة النسائية

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنَّ جهود منظومة التعليم والتدريب تستهدف إعداد منظومة من رجال الشرطة مزودين بمهارات وقدرات وظيفية متميزة، لتحقيق جودة الأداء الشرطي، مبينًا أنَّ السياسة الأمنية المعاصرة تحرص على تعزيز قدرات أجهزة الوزارة ومواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتنمية مهارات رجال الشرطة، وإدراج حقوق الإنسان كمادة أساسية بمناهج التعليم بالكليات والمعاهد الشرطية والدورات التدريبية التي تستهدف تعظيم مفاهيم حقوق الإنسان، إنفاذا لمحددات الاستراتيجية لحقوق الإنسان، بجانب تطوير المقررات الدراسية.

حريصون على مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي

وأضاف وزير الدخلية، خلال كلمته بحفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، أنَّه تمّ استحداث دبلومة حفظ السلام وتسوية المنازعات بكلية الدراسات العليا، وتدريب العديد من الكوادر العربية والأجنبية وتعمل الوزارة على تعظيم الاستفادة من الشرطة النسائية في العديد من المجالات الأمنية، وفي سبيل تحقيق ذلك توسعت بمشاركة العناصر النسائية في منظومة العمل الشرطي والمشاركة بالمهام القتالية، وأتاحت لهنّ الحصول على دبلومات الدرسات العليا والالتحاق بالدورات التدريبية المتقدمة من أجل الإعداد والتأهيل الأمثل للتعامل مع مختلف الظروف والمواقف، مما يجعلهنّ على جاهزية دامة ودائمة للقيام بدورهن لحفظ المجتمع.

ولفت إلى أنَّه تمّ فتح باب القبول لخريجات كلية الحقوق والتربية الرياضية للالتحاق بكلية الشرطة والدراسة بها لمدة عامين، ويتمّ تزويدهنّ خلالها بالعلوم الشرطية التخصصية والمهارات الميدانية بجانب تمكينهنّ من الحصول خلال فترة الدراسة على درجة الماجستير في العلوم القانونية والمجالات المرتبطة بالمهام الأمنية أسوة بزملائهن بالطلاب من خريجي كليات الحقوق ولقد فرض تطوير المسارات الأمنية تأسيسًا على الثوابت الإستراتيجية للوزارة تحديد المهام بدقة وتوجيه العنصر البشري لها وفقا لمؤهلاته الذاتية».

ونوه إلى أنَّه تمّ استحداث منظومة التقييم الشامل لطلبة كلية الشرطة تمهيدًا لتعميمها على باقي المعاهد الشرطية لقياس قدرات الطالب المختلفة من خلال تطبيقات إلكترونية تمّ تصميمها وقاعدة بيانات يتم تحديثها دوريًا يتضمن نتائج تقييم موضوعية للمستوى العلمي والتدريبي والرياضي والانضباطي.

وزير الداخلية يحيي رجال القوات المسلحة

وتقدم وزير الداخلية بالشكر للقوات المسلحة الباسلة، التي تواكب هذه الأيام ذكرى نصر أكتوبر، فكل التحية لرجالها الأبطال، متوجها بالتحية للشهداء الأبرار ومصابي الواجب من رجال الشرطة والقوات المسلحة اللذين قدمو التضحيات فداءا لوطنهم.

وهنأ وزير الداخلية، أولياء أمور طلاب كلية الشرطة، موجها حديثه للخريجين: «تدركون مسؤولياتكم الوطنية وتؤمنون بأن الواجب المقدس هو حماية هذا الوطن والتفاني بالحفاظ علة مقدراته وإنجازاته، وعليكم الارتقاء بقدراتكم العلمية والبدنية في إطار الإلتزام التام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، ورجال الشرطة يؤكّدون تمسكهم الراسخ بأداء الواجب وعلى عهدهم أمام الله وشعب مصر وتحت قيادتكم الحكيمة ملتزمين باالحفاظ على الكرامة الإنسانية وحماية قيم وحقوق المواطنين».