حقيقة إصابة جوهرة بفيروس كورونا: «عندي سخونية»

أثارت الراقصة جوهرة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعدما نشرت صورة لها ظهر عليها علامات المرض داخل منزلها.

حقيقة إصابة جوهرة بفيروس كورونا

وعلقت جوهرة على صورتها قائلة، «أنا تعبانة وعندي سخونية»، وقد علمت «الوطن» من مصادر مقربة من جوهرة أنها أجرت مسحة كورونا وجاءت النتيجة سلبية، ولكنها تعاني من دور برد شديد أدى إلى ارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير.

آخر أعمال جوهرة

وكان آخرعمل شاركت في الراقصة جوهرة فيلم «الفلوس» مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول «سيف»، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية «حلا»، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

أزمات تعرضت لها جوهرة خلال الفترة الماضية

وكانت المحكمة قد أصدرت منذ 3 أشهر، قرارا بحبس «جوهرة» لمدة عام، بتهمة التحريض على الفسق، ولكنها تمكنت من الهروب من الشرطة قبل القبض عليها، وذلك خلال تواجدها في أحد الفنادق بالغردقة.

وقدّم حينها المحامي عاصم قنديل، دفاع «جوهرة» خلال جلسة جديدة، مذكرة إلى هيئة المحكمة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية تحريات المباحث.

وكانت النيابة العامة في الجيزة قررت إخلاء سبيل جوهرة، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية إلى محكمة الجنح التي قررت حبس المتهمة لمدة سنة وعندما قدمت الراقصة جوهرة الاستئاف على حبسها أيدته محكمة جنح مستأنف الجيزة.