بعد وصلة رقص مع روبي.. جوهرة: «أتمنى أن تجمعنا الكثير من الأعمال»

أحيت مساء أمس روبي حفلا في الساحل الشمالي ضمن حفلات الصيف، وحضر عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، ومنهم خالد عليش وخطيبته الإعلامية مريهان عمرو مذيعة قناة «on time sports»، وتداول المتابعين خلال الحفل فيديوهات حول رقص روبي في الحفل مع الراقصة الروسية جوهرة، والتي نالت إعجاب الكثير على السوشيال ميديا.

روبي وجوهرة

وقالت الراقصة جوهرة لـ«الوطن» إنها تحب روبي وتحب الرقص على أغانيها في حفلاتها المختلفة، موضحة أنها تتمنى أن تسفر الأيام القادمة عن وجود أعمال تجمع بينها وبين روبي، «سعيدة بالتعرف عليها وروحها جيدة».

طلت «روبي» في حفل الأمس، بملابس بيضاء تناسب إطلالة الصيف، وغنت العديد من أغانيها ومنها «ليه بيداري» الأغنية التي كانت سببًا في شهرتها، بالإضافة إلى أغانيها الجديدة التي طرحتها مؤخرا ومنها «قلبي بلاستيك» و«أمك وأبوك» و«حتة تانية».

حفلات راغب علامة في الساحل

ولم ينته الحفل عند فقرة روبي، ولكن أحيا الفقرة الرئيسية من الحفل النجم اللبناني راغب علامة، والذي غنى العديد من أغانيه سواء باللهجة المصرية أو باللهجة اللبنانية ومنها «أنا اسمي حبيبك»، «الحب الكبير»، «اللي باعنا» وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

وطرح راغب علامة مؤخرًا وبالتحديد قبل أسبوعان أغنية «فورا غرام» من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم وتوزيع موسيقى ناصر الأسعد، ومن المقرر أن يطرح راغب علامة عدد من الأغاني خلال الفترة المقبلة.

أما عن «روبي» فهي تستعد كل أسبوع لحفل جديد في الساحل الشمالي في الصيف ضمن مجموعة من الحفلات التي تعاقدت عليها مؤخرًا، وبالنسبة للتمثيل تنتظر «روبي» خلال الفترة المقبلة عرض مسلسلها الجديد «شقة 6» والذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، كما صرح من قبل محمود كامل مخرج العمل لـ«الوطن».