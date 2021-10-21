أحد المقربين من نجل «عبد المطلب» يكشف وصيته الأخيرة قبل وفاته

كشفت رفيقة نور محمد عبد المطلب خلال فترة مرضه، التفاصيل الأخيرة في حياته، بعد بتر قدمه، ووصيته الأخيرة قبل وفاته، والتي أعلنت خبر وفاته بالمغرب بعد صراع عدّة أشهر من المرض، ومعاناته مع قدمه، التي اضطر الأطباء إلى بترها بسبب تدهور الحالة التي وصلت إليها .

تفاصيل وفاة نجل محمد عبد المطلب

وقالت رفيقة نجل محمد عبد المطلب خلال فترة مرضه لـ«الوطن»: «تدهورت حالة نور بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، ونقلناه إلى المستشفى في المغرب، وحاول الأطباء مساندته، ولكن اضطر الأطباء إلى بتر قدمه، ولم يمر سوي 12 ساعة وقد لفظ أنفاسه الأخيرة»

وكشفت تفاصيل وصيته الأخيرة قائلة، «كان يريد أن يدفن في المغرب وكانت تلك وصيته لي قبل وفاته لأنها البلد التي عاش فيها معظم عمره منذ وفاة والده منذ سنوات، فلقد عاش ما يقرب من 30 عاما، وكان متزوجًا من مغربية، وبعد انتهاء الأموال التي كانت معه تركته، ولم يلجأ إلى السفارة المصرية إلا بعد نفاد أمواله، وتخلي أصدقاؤه عنه أيضًا».

وعن تفاصيل دفن جثمانه قالت، «دُفن جثمانه في المغرب بعد تخليص الإجراءات بعد إذن وكيل الملك، وأهله لم يسألوا عنه منذ فترة مرضه وتعبه».

وفاة نجل محمد عبد المطلب

وقام الأطباء ببتر قدم نور محمد عبدالمطلب، نجل المطرب الكبير محمد عبدالمطلب، قبل وفاته بمستشفى «ابن رشد» بالدار البيضاء.

وقد عاني نور خلال الأيام الماضي من مشكلة كبيرة بقدمه اليمني، استدعت إلى بترها على الفور، وكان خلال الفترة الماضية يخضع لعدد من التحاليل والفحوصات، ولكن تدهورت الحالة الصحية لنجل الفنان محمد عبدالمطلب ورحل صباح اليوم .

وكان نور عبد المطلب موجودا في المغرب، وكانت حالته تستلزم التدخل الجراحي لبتر قدمه اليمنى، وتواصل مع السفارة المصرية في المغرب لإعانته ماديًا على العودة لمصر، وتواصل مع نقابة المهن الموسيقية.