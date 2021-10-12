الصور الأولى لنجل عبد المطلب بعد تدهور حالته الصحية

تدهورت الحالة الصحية لنجل الفنان محمد عبد المطلب، الذي يدعي نور عبد المطلب، ويتواجد حاليا في المغرب، بعدما أكد الأطباء أنه معرض لبتر ساقه.

الحالة الصحية لنجل محمد عبدالمطلب: حرجة

وكشف مصدر مقرب من نور عبد المطلب لـ«الوطن» عن الصور الأولى لنجل الفنان الراحل، وظهرت عليه آثار التعب والإرهاق أثناء إجرائه الأشعات والتحاليل الخاصة بقدمه.

مصادر تكشف الحالة الصحية للفنان نور عبد المطلب

وأكد المصدر أن نجل الفنان يقيم بالمغرب في حالة صحية حرجة دون مال أو معيل، كما أنه يعاني من شلل في الساق اليمنى ويتألم في فندق صغير، بدلا أن يكون في مستشفى، لأنه يحتاج إلى عناية صحية ومساعدات عاجلة مادية واجتماعية وصحية.

نجل محمد عبد المطلب يحتاج لتدخل جراحي وبتر قدمه

وقال المصدر في تصريحات خاصة ل«الوطن» أن حالة نجل محمد عبدالمطلب تستلزم التدخل الجراحي لبتر قدمه اليمنى، مضيفا أن ابن الفنان الراحل تواصل مع السفارة المصرية في المغرب لإعانته ماديا على العودة لمصر، خاصة أنه لا يملك جواز سفر ساريًا أو ثمن تذكرة السفر.

وأوضح المصدر أنه من المفترض عودة نور محمد عبد المطلب إلى مصر في خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، حيث ينتظر انتهاء السفارة من استخراج جواز السفر والتأشيرة والتذكرة، لافتًا إلى أنه فور تحديد موعد السفر سيتم إبلاغ وزارة الصحة لإرسال سيارة إسعاف مجهزة إلى المطار لنقل نور عبد المطلب إلى المستشفى.