مقترح بتعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات قبل تطبيقه

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنه يستعد خلال الأيام المقبلة لتقديم مقترح إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، قائلًا: «القانون الجديد الذي صدر مؤخرًا رقم 73 لسنة 2021 عقابي وليس إصلاحي، ويقضي على مستقبل الأسرة نهائيًا فهو لم يعطي فرصة للموظف من أجل التعافي من المرض».

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

وأضاف البدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، أعطى مهلة أول 6 أشهر منذ تطبيق القانون، للمتعاطي حتى يتعافى من تعاطيه المواد المخدرة، وهذا أمر لا يتوافق مع طبيعة وثقافة المجتمع المصري، موضحًا أنّ إدراك المواطن لخطورة تطبيق مواد القانون الرادعة لن يأتي في وقت قصير، فلابد أن يتم تنفيذ الإجراءات وفقًا لمراحل بجدول زمني يكون خلال عامين.

مقترح التعديل على القانون

وتابع، أن المقترح الذي سيتقدم به سيتضن مراحل إصلاحية وليست عقابية، أهمها أنّ الموظف الذي يتم ضبطه يتعاطي المخدرات، يُعاقب بالإيقاف عن العمل لمدة 3 أشهر وصرف نصف الراتب، لافتًا أنه من حق الموظف تلقي العلاج في أي مكان بحسب رغبته إما عن طريق الحكومة أو من خلال مستشفى يختارها بنفسه.

واستطرد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّه بعد انتهاء المدة المقررة للعلاج وهي الـ3 أشهر، فإذا كان تعافى نهائيًا يكون من حقه العودة إلى عمله، مؤكدًا على ضرورة إجراء كشف وفحص دوري على الموظف لمدة عامين بواقع الفحص وإجراء التحاليل المطلوبة كل 3 أشهر، فإذا التزم يكون من حقه الاستمرار في عمله، وإذا لم يتعافى خلال العامين وعاد إلى التعاطي مرة أخرى يتم فصله نهائيا.

ومن المقرر تطبيق القانون اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل.