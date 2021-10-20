يعتبر موعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات من أكثر الموضوعات التي يشهد محرك البحث العالمي «جوجل» عمليات بحث متعددة عنه خلال هذه الأيام، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين، خاصة الموظفين داخل المصالح الحكومية والخاصة، عن موعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.

وذلك عقب تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ووفقا لما نص عليه القانون، سيتم العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره يونيو الماضي، وبالتالي سيطبق هذا القانون بعد شهرين.

قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطي يوقف الموظف عن العمل ثلاثة أشهر ويخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

ويأتي القانون نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات.

أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فظهرت الحاجة إلي سن تشريع جديد يقضي على هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر على سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.

مواد قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

وتنص المادة الثامنة، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره، بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشؤون الصحة والسكان.

وحددت المادة التاسعة موعد العمل بهذا القانون، فنصت على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره».