1500 سائح يحضرون ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأسوان غدا

يتوجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بصحبة عدد من سفراء الدول الأوربية والأفريقية وبعض الوزراء المصريين، إلى مدينة أبي سمبل، لحضور ظاهرة تعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل فجر غد الجمعة، والتي تستمر لنحو 20 دقيقة، وتتكرر مرتين سنويا أيام 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام.

أكثر من 1500 سائح يحضرون ظاهرة تعامد الشمس

وقال خيري محمد حسن، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بأسوان، إن أكثر من 1500 سائح سيحضرون تلك الظاهرة، إضافة إلى مئات المصريين، لافتا إلى أن العديد من شركات السياحة الأجنبية حجزت رحلات لسائحيها لحضور تلك الظاهرة الفلكية النادرة فجر غد.

وأوضح أن فعاليات احتفالية ستقام مساء اليوم بمعبد أبي سمبل للاحتفاء بالزوار قبيل حدوث الظاهرة بساعات، حيث ستقدم فرق الفنون الشعبية استعراضات فلكلورية، فضلا عن عروض فنية أخرى.

وأشار إلى أن المراكب التي تعمل خلف السد العالي ستنقل الضيوف الراغبين في حضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني إلى معبد أبي سمبل، لافتا إلى أن سياحا متواجدون حاليا بالأقصر جاءوا خصيصا لحضور الظاهرة الفريدة التى تتكرر مرتين في العام، موضحا أن ظاهرة تعامد الشمس هي إحدى الفعاليات التى تجذب السياح لزيارة أسوان مرتين كل عام.

ارتفاع معدل الحركة السياحية الوافدة لأسوان

وأوضح «خيري»، أن الحركة السياحية الوافدة لمحافظة أسوان حاليا أعلى من معدلاتها خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع أعداد السياح الوافدين لأسوان خلال الموسم الشتوي الحالي، لاسيما من دول أوربا، مشيرا إلى أن الانتهاء من تطعيم أكثر من 90% من العاملين بالقطاع السياحي بالصعيد يعتبر أحد العوامل الإيجابية التي ستسهم في زيادة أعداد السياح خلال الفترة المقبلة.