الأوقاف: فتح باب الالتحاق بالمركز الثقافي في مسجد الصحابة بشرم الشيخ

قال الشيخ اسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن الوزارة قررت فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي الجاري، لحملة المؤهلات الجامعية، في إطار رسالة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحصين الراغبين في الثقافة الإسلامية الصحيحة من اختطاف أي جماعات ذات توجهات متطرفة.

وأضاف أن الوزارة حددت شروط للراغبين في الالتحاق وتسجيل بياناتهم على الرابط:

https://forms.gle/qLvK7sTCkYDMoW117

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، القرار، وجاء فيه أن الدراسة ستكون مزيجًا بين الحضور والمحاضرات عن بُعد، ولابد من حضور 70% من المحاضرات الفعلية، واجتياز اختبار القبول، وحددت وزارة الأوقاف شروط القبول بالمراكز الثقافية التابعة لها وهي:

1. أن يكون المتقدم حافظ الجزء الثلاثين من القرآن الكريم «جز عم»، كاملا مع فهم معاني الآيات.

2. أن يختار المتقدم ثلاثة كتب من سلسلة «رؤية»، للمناقشة فيها خلال المقابلة الشخصية، علمًا بأن أعداد السلسلة متوفرة بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، وعلى الموقع الرسمي.

المركز الثقافي بمسجد الصحابة بشرم الشيخ

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، افتتحا المركز الثقافي بشرم الشيخ في سبتمبر عام 2017 على هامش احتفالات ملتقي الأديان بسانت كاترين، وأوضح أن المركز يضم 50 جهازا للتواصل عن طريق الفيديو كونفرانس كما يوجد 6 مشايخ يتحدثون عدة لغات مختلفة وقاعدة بيانات ضخمة تضم جميع المراكز الثقافية على مستوى العالم كما توجد قاعدة بيانات مكتبية تضم جميع الكتب الدينية.

وأشار إلى إن المركز ينظم دورات تدريبية للدعاة لإمدادهم بثقافة الحوار مع الديانات الأخرى وكيفية الوصول للمواطن المسلم وأهمية التعايش مع الجميع، ويفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء لجميع الزوار كما يتيح إمكانية إشهار الإسلام من خلاله والزواج والطلاق وتصحيح الأفكار الدينية.