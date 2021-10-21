تعرف على أماكن مشاهدة تساقط شهب الجباريات 2021 في مصر

تشهد سماء مصر والوطن العربي، اليوم الخميس، ظاهرة فلكية يفضلها هواة الفلك وهي زخة شهب الجباريات والتي تستمر في التساقط على مدى يومين، وهي زخة شهابية متوسطة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابًا في الساعة عند الذروة، لذا بدأ الهواة في البحث عن أماكن مشاهدة تساقط شهب الجباريات 2021 في مصر.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أماكن مشاهدة تساقط شهب الجباريات 2021 في مصر على النحو التالي:

أماكن مشاهدة تساقط شهب الجباريات 2021 في مصر

وأوضح المهندس عصام جودة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّه لمتابعة رصد حركة الشهب يجب مراعاة الأماكن البعيدة عن أماكن التلوث الضوئي، وبعيدة أيضًا عن مناطق عوائق الرصد مثل المناطق الصحراوية في مناطق سيناء والبحر الأحمر.

وأضاف «جودة» أنّ رصد الشهب يكون عادةً بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام التليسكوب، ويمكن للمخيمين محبي التصوير أن يستخدموا الكاميرات الاحترافية DSLR بعدسة Wide والتي تحتوي على إعدادات يدوية يمكن من خلالها تجميع الضوء الضعيف الناتج من الشهب.

وتُعرف شهب الجباريات بأنّها شهب سريعة للغاية حيث تندفع إلى الغلاف الجوي بسرعة 66 كيلومتر بالثانية، وهذه الشهب تعتبر خافتة لكنها تعوض ذلك الخفوت عن طريق إنتاجها ذيول من الغاز المتأين يستمر لبضعة ثوانٍ بعد اختفاء الشهاب نفسه، وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون الشهاب ساطعًا بشكل استثنائي ويتفتت إلى أجزاء.

ومن أبرز أماكن مشاهدة تساقط شهب الجباريات 2021 في مصر الآتي:

وادي الحيتان

تعد محمية وادي الحيتان مكانًا رائعًا ومناسبًا للتخييم والاستمتاع بالأجواء الصحراوية والمناظر الساحرة للنجوم المتلألئة والظواهر الفلكية في السماء، إذ تتفرد محمية وادي الحيتان ليلًا عن غيرها من الأماكن بتجمع الآلاف من النجوم، كما تستطيع رؤية المجرات في سمائه الصافية، والتقاط الصور لها.

هضبة الأهرامات

وعند منطقة هضبة الأهرامات، يمكنك قضاء ليلة مميزة لمتابعة أفضل مشاهد للنجوم والكواكب فى سماء القاهرة، فهناك يمكنك مشاهدة مجرة درب التبانة تضيء السماء فوق أهرامات الجيزة وأبو الهول.

الصحراء البيضاء

على بعد 45 كيلومترًا من العاصمة إلى الشمال من واحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد تجد أحد الظواهر الطبيعية التي ليس لها مثيل في العالم، حيث الصحراء البيضاء والتي تحتوي على العديد من التشكيلات التي تم إنشاؤها نتيجة لعاصفة رملية عرضية في المنطقة، وهي موقع مثالي لرحلات «الكامبينج».

واحة سيوة

تعد قلب الصحراء الغربية، وبعيدة تمامًا عن صخب المدينة، تجد موقع ثقافي مميز ما زال يحافظ على تراثه القبلي ولغته السيوية، وفي سيوة يمكنك الاستمتاع بالنجوم على مزاجك الخاص، فقد تفضل تسلق الجبال، أو التخييم في الصحراء، أو متابعة النجوم ليلًا وأنت جالس تحت أشجار النخيل وأمام بحيرات الملح الشهيرة.

وادي الجمال

لا يخلو وادي الجمال من جمال طبيعته حيث يجمع بين سحر الطبيعة من بحر وجبال وحيوانات نادرة وسماء صافية، ووسط هذا كله يمكنك تتبع النجوم وليلًا وسط هذا الجو الرائع، حيث تتيح سماءه الصافية لمحبي الفلك والاستكشاف تتبع النجوم والأجرام السماوية والتي تظهر بوضوح.

ويقع جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ويحتوي على نباتات ذات طعم مميز للجمال فكان الرعاة على الدوام يجدون الجمال الشاردة تتجمع في هذه المنطقة لذلك أطلق عليه «وادي الجمال».

سانت كاترين

تعد منطقة كاترين درة المقاصد في مصر والتي يمكنك من خلالها مشاهدة سماءها المزينة بمصابيح للناظرين، فهناك ستجد الهواء النقي وصفاء الجو، ومن أفضل الأماكن نويبع وطابا ودهب.