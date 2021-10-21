مصدر: إعلان أسماء المرشحين للتعيين بمسابقة الجمارك منتصف نوفمبر

كشف مصدر مطلع بمصلحة الجمارك المصرية، عن توقيت الإعلان عن أسماء المرشحين بالمسابقة الرسمية لتعيين 1000 موظف جديد بالجمارك.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصلحة الجمارك أبلغت وزارة المالية بالقائمة النهائية لأسماء المترشحين لإجراء للمقابلات الشخصية والاختبارت الفنية، مع كل متقدم لشغل الوظيفة على حدة، على أن يتم الإعلان عن الأسماء النهائية التي وقع عليها الأختيار في منتصف نوفمبر المقبل.

مسابقة يوليو الماضي

كانت مصلحة الجمارك، أعلنت عن مسابقة في نهاية يوليو الماضي تطلب من خلالها توظيف نحو 1000 خريج من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة/ شعبة جمارك، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون)، وأغلقت باب الترشح والتقديم في نهاية أغسطس الماضي.

انتهاء مرحلة المراجعات والفرز

وأكد المصدر على أن «الجمارك» انتهت من مرحلة المراجعات والفرز بمطابقتها بالشروط أوالمواصفات مع مضاهتها بالمستندات المقدمة فعليا على الموقع الإلكتروني وفقا لنص المادة رقم 14 بالقانون رقم 74 لسنة 2021 تنتهي عمليات تلقي طلبات الحصول على وظيفة ضمن المسابقة تنتهي بعد الإعلان الرسمي بشهر واحد على أن تبدأ مرحلة الفرز في الشهر التالي ثم إجراء المقابلات الشخصية وأخيرا إصدار قرارات التعيين.

شروط التقديم

واشترطت مصلحة الجمارك، عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف في على رأسها التمتع بالجنسية المصرية وأب وأم مصرييين، بالإضافة إلى اللياقة الطبية والصحية إلى جانب ألا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 29 عاما من تاريخ الإعلان، كما اشترطت أن يكون المتقدم من حملة بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جدا على الأقل، بينما بالنسبة للفئة (ب) يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جدا على الأقل.