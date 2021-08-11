«الجمارك» تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط والمستندات

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد على عدد من الوظائف لمدة عام، وهذه الوظائف هي: 15 مهندس صيانة ثالث، و43 مهندس اتصالات وإلكترونيات ثالث، و53 باحث متابعة ثالث (للذكور فقط).

وأوضحت المصلحة، في بيان رسمي الآن، شروط التقديم إعمالاً لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (125) لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (14) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 يشترط للتقديم في هذا الإعلان ما يأتي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

3. ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

4. بالنسبة لوظيفة مهندس صيانة ثالث، ضرورة أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة تخصص (كهرباء قوى - ميكانيكا قوى) بتقدير عام جيد على الأقل.

5. بالنسبة لوظيفة مهندس اتصالات والكترونيات ثالث، أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة تخصص (حاسب آلي - اتصالات وإلكترونيات - قواعد بيانات وبرمجة) بتقدير عام جيد على الأقل.

بالنسبة لوظيفة باحث متابعة ثالث (المتقدمين من الذكور فقط نظراً لمتطلبات وطبيعة العمل على أجهزة الفحص بالأشعة) اشترطت أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة تخصص (كيمياء) أو بكالوريوس علوم تخصص (فيزياء - كيمياء) بتقدير عام جيد على الأقل.

وأكدت مصلحة الجمارك ضرورة الحرص على أي شروط أخرى ينص عليها قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (125) لسنة 2018 المشار إليه.

ثانياً: المستندات المطلوبة

1- صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهى البطاقة)، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

2- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

3- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

4- صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

6- صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).

7- صورة موقعة من إقرار بالموافقة على العمل بأي موقع أو إدارة جمركية تراها المصلحة وفقاً لحاجة العمل بها.