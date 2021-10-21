قائد القوات البحرية: تطوير قواتنا يأتي من خلال تقدير الموقف مستقبلا

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن تطوير القوات دائما يأتي بعد وجود تقديرات لما ستكون عليه منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، وفي المقام الأول تكون تقديرات سياسية بشكل دقيق لاستشراف ما سيحدث بالمنطقة مستقبلا، «إحنا منطقة بتعج بالاضطرابات، وعندنا مشاكل في العديد من الاتجاهات، وتلك التقديرات ليها انعكاس على الدولة المصرية».

خالد: التطوير ضروري حتى تؤمن الدولة مقدراتها وتحقق الردع

وأضاف «خالد»، خلال حوار خاص له ببرنامج «الحياة اليوم» من داخل حاملة المروحيات الميسترال «جمال عبد الناصر»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أنه وحتى تؤمن الدولة المصرية مقدراتها فيجب أن تمتلك القدرات العسكرية التي تستطيع بها تحقيق الردع لأي اتجاهات قد تكون ضد الدولة المصرية، «التقدير السياسي هام ثم الدعم السياسي للقوات المسلحة في إنجاح سياسة التطوير اللي بتحطها القيادة العامة للقوات المسلحة».

خالد: الأسطول المصري الأقدم بواقع 212 عاما

وأوضح أن الأسطول المصري الأقدم في المنطقة، وتم بناءه منذ 212 عاما، «أول ما بدأ يشع ويتجول في البحار كان من 212 سنة، إذا إحنا دولة بحرية من الطراز الأول، ولدينا 2 من نقط التحكم الهامة في خطوت المواصلات زي قناة السويس، ولما اتوقفت لـ6 أيام المؤشرات الدولية كلها اتحركت، وإحنا عندنا نقطة تحكم أصيلة في خطوط المواصلات العالمية لقناة السويس وباب المندب في جنوب البحر الأحمر».

لا يوجد قرار سياسي ليس له دعائم عسكرية

وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك قرار سياسي ليس له دعائم عسكرية لتدعيمه في البحر، خاصة في المناطق البعيدة عن الساحل المصري، خاصة فيما يخص حقل ظهر المصري، لافتا إلى أن مصر تمتلك سواحل كبرى على البحرين المتوسط والأحمر، «العمق في البحر وامتداده ثم المساحات دي كلها هي كبيرة جدا، ولما بقى لينا نظره استراتيجية، قررنا يكون عندنا نقط قواعد هي نقط انطلاق من القوات البحرية للمناطق دي، ثم أن تكون النقط دي مختارة بعناية جدا علشان تكون قرب حدودنا ومنها يتم التأمين».

وأشار إلى أن القوات المسلحة تستغل ما لديها من إمكانيات وتطوير وتسليح متقدم في تأمين مقدرات الدولة المصرية، «هذا ما يتم توصيفه لصالح تأمين حدود البحرية المصرية ومقدرات الدولة في البحر».