محافظ الغربية يهنئ القوات البحرية بمناسبة عيدها الـ 54

هنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القوات البحرية في عيدها الـ 54، الذي يوافق يوم 21 أكتوبر من كل عام، حيث يخلد هذا اليوم ذكرى إغراق أكبر وحدة بحرية لإسرائيل أمام سواحل المدينة الباسلة بورسعيد، وهي المدمرة إيلات، والتي استطاع رجال البحرية المصرية إغراقها بواسطة لانشات الصواريخ في سابقة عسكرية نتج عنها تغيير شامل لمفاهيم التكتيك البحري فى العالم بأسره، ليبرهن رجال البحرية المصرية على قوة وعزيمة رجال قواتنا المسلحة.

القوات البحرية تشارك في الأعمال التنموية

وأشاد المحافظ بدور القوات المسلحة وخاصة القوات البحرية فى حماية سواحل الوطن وصون مقدراته بالإضافة إلى المشاركة فى الأعمال التنموية الجاري تنفيذها في شتى القطاعات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي يسعى دائماً لتطوير إمكانات الجيش المصري،حيث شهدت القوات البحرية خلال الفترة الأخيرة طفرة نوعية من حيث التزود بأحدث القطع البحرية وإنشاء القواعد البحرية وكان آخرها قاعدة 3 يوليو، جنباً إلى جنب مع الاهتمام بالعنصر المقاتل كونه محور التنمية والتطوير.

القوات البحرية أقوى سلاح بحري في الشرق الأوسط

يذكر أن القوات البحرية المصرية هي أحد الفروع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية، وهي المسئولة عن تأمين مساحة من البحر تبلغ 114 ألف ميل مربع (74 ألف ميل مربع فى البحر المتوسط و40 ألف ميل مربع في البحر الأحمر) بالإضافة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وجميع الموانئ المصرية البالغ عددها 21 ميناء، بالإضافة إلى 98 هدفاً بحرياً، وأهداف ساحلية على البحر، وتعتبر القوات البحرية أقوى سلاح بحري في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً من حيث عدد السفن، وتعد من أكبر وأعرق الأسلحة البحرية في العالم.