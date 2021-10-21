مصادر: الخطوط الجوية الكويتية تقرر زيادة رحلاتها إلى مصر

كشفت مصادر مسؤولة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عن أن «الخطوط الجوية الكويتية» تعتزم زيادة عدد الرحلات إلى وجهة مصر والهند، حيث من المقرر تشغيل رحلات يومية إلى وجهة الإسكندرية، فضلا عن إضافة مدن جديدة في الهند.

جدول تشغيل لكل الوجهات القديمة

وبالاضافة إلى زيادة رحلاتها إلى مصر والهند، أوضحت المصادر أن شركة الخطوط الجوية الكويتية، أعلنت عن تشغيل رحلتين أسبوعيا إلى مدينة باكو في أذربيجان يومي الأحد والخميس، وذلك اعتبارا من 18 نوفمبر المقبل.

وحول تشغيل رحلات إلى روما وميلان، قالت المصادر إن السلطات في إيطاليا لم توافق على تشغيل رحلات من الكويت إلى العاصمة الإيطالية حتى الآن، فيما سيتم تشغيل رحلات منتظمة إلى فيينا.

من جهة أخرى، قالت المصادر إن «الكويتية» ستقوم بإعداد جدول تشغيل لكل الوجهات القديمة التي كانت تعمل عليها قبل تفشي كورونا، شريطة أن تكون هذه الدول مسموح الدخول إليها وليس بها إغلاق جزئي للمطارات أو تحديد لأعداد القادمين والمغادرين مثل وجهة الفلبين التي لاتزال تلتزم بكوتا محددة للطيران الكويتي بواقع 51 راكبا مغادرا و45 راكبا قادما في اليوم.

استعداد لفتح مطار الكويت الدولي بكامل طاقته

وأعلن المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني، يوسف الفوزان، استعداد الإدارة بكل قطاعاتها التشغيلية، لتطبيق قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح مطار الكويت الدولي بكامل طاقته الاستيعابية، اعتبارا من الأحد المقبل كما كان قبل جائحة «كورونا».

وقال الفوزان لـ«كونا»، أمس الخميس، إن مطار الكويت الدولي سيشهد تدريجيا تشغيل رحلات تجارية منتظمة لكل شركات الطيران خلال الفترة المقبلة، وفقا لمتطلبات واحتياجات المسافرين مع ربط مطار الكويت بأكبر شبكة مطارات عالمية.

دعوة للالتزام بالاشتراطات الصحية لدخول الكويت

وأضاف أن «الطيران المدني»، نجحت خلال فترة جائحة كورونا في التعامل مع متطلبات هذه المرحلة، داعيا الجميع سواء شركات الطيران أو المسافرين إلى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية الكفيلة بدخول الكويت.

وكان مجلس الوزراء كلف الإدارة العامة للطيران المدني تطبيق المرحلة الثالثة من خطة تشغيل مطار الكويت الدولي وعودة العمل بالمطار بكامل طاقته الاستيعابية اعتبارا من الأحد.