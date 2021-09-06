رحلات مصر للطيران إلى الكويت.. عودة بعد توقف أكثر من عام

عادت بعد توقف أكثر من عام رحلات مصر للطيران للكويت، حيث سيرت الشركة الوطنية منذ أمس الأحد حتى الآن، نحو 4 رحلات من مطار القاهرة إلى مطار الكويت والعكس، وكشف مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن رحلات الشركة للكويت، عليها نسب إشغال تقدر بنحو 70% من السعة الاستيعابية للرحلة، لافتا إلى أن مصر للطيران مسموح لها وفقا لجداول التشغيل التي وافقت عليها سلطة الطيران المدني المصري، والمحددة بـ440 راكبا يوميا، يجري نقلهم عبر الاتجاهين.

رحلات مصر للطيران للكويت بطائرة الأحلام

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن رحلات مصر للطيران للكويت تتم عبر عدد من طرازات الشركة، منها البوينج B787-9 Dreamliner، والمعروفة باسم طائرة الأحلام التي تسع لعدد 309 مقاعد، لافتا إلى أن الشركة تنقل نحو 56% من الركاب المسموح لشركات الطيران المصرية نقلهم يوميا، من وإلى الكويت، والمحدد بـ781 راكبا فى اليوم، حيث تنقل شركة مصر للطيران وحدها، كونها شركة الطيران الحكومية، والأكبر فى مصر نحو 440 راكبا يوميا.

مصر للطيران تسير رحلاتها من جميع المطارات المصرية

وأشار المصدر إلى أن رحلات مصر للطيران للكويت ستقلع من كل المطارات المصرية، بينما رحلاتها من الكويت إلى مصر ستقلع من مطار الكويت فقط، لافتا إلى أن هناك 9 شركات طيران، تعمل على خط الطيران «مصر- الكويت»، مسموح لها بنقل 1562 راكبا يوميا في الاتجاهين، وهي شركات مصر للطيران وإيركايرو والنيل للطيران والمصرية العالمية وفلاي إيجيبت والعربية - مصر ونسما، من الجانب المصري وشركتا الخطوط الجوية الكويتية، وشركة الجزيرة للطيران من الجانب الكويتي.

وأوضح المصدر أن رحلات مصر للطيران للكويت، قد تشهد زيادة فى السعة المقعدية لنقل الركاب، حال انخفضت نسب الإصابات بفيروس كورونا عالميا وإقليميا، فضلا عن زيادة الطلب على السفر بين مصر والكويت، خلال الشهور القليلة المقبلة.