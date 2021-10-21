كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية MeDevice لتسجيل المستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء، إطلاق التسجيل التجريبي للمنصة الإلكترونية MeDevice لتسجيل المستلزمات الطبية، والتي تهدف إلى تسجيل المستلزمات الطبية لتخليص إجراءات العمل للسماح بالتداول بالإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، وذلك في إطار خطة هيئة الدواء المصرية والعمل على أجندة مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات وخاصة المجال الطبيز

أهداف المنصة الإلكترونية MeDevice لتسجيل المستلزمات الطبية

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أهداف المنصة الإلكترونية MeDevice لتسجيل المستلزمات الطبية:

- الحصول على موافقات استيرادية للمستلزمات والأجهزة الطبية والمعملية والكواشف التشخيصية.

- تقليل زمن الحصول على الخدمات.

- تعاون بين هيئة الدواء والعاملين في الصناعة الدوائية للحافظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية.

10 يوليو البداية الأولية لمنصة المستلزمات الطبية

وشهد يوم 10 يوليو الماضي، تدشين المرحلة الأولى الخاصة بإجراءات تسجيل المستلزمات الطبية، وأكدت الهيئة أن المغزى الحقيقي من المنصة، تطوير الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة لشركاء الصناعة، وكذلك في إطار العمل في طرق متوازية تقوم من خلالها بالحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية.

خط ساخن للإبلاغ عن نقص الدواء في الأسواق

وأطلقت الهيئة خدمة الخط الساخن 15301، كمرحلة أولى للإبلاغ عن نقص الأدوية، وخدمة البلاغات والاستفسارات الإلكترونية، والتي تم إطلاقها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وتشمل خدمات «توافر، أثر جانبي، مخالفة، استشارة دوائية، إعلان غير ملائم».

وكشفت الهيئة، أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية Webinars للشركات للتدريب على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية MeDevice.

يذكر أن هيئة الدواء المصرية، تعمل على التحول الرقمي في القطاعات المختلفة والإدارات التابعة، بما يسهم في تنفيذ خطط تطوير وتحديث أنظمة المعلومات بمجال الدواء.