قرار هام من وزير المالية بشأن تعيين معلمين جدد في المدارس

كشف محمد معيط، وزير المالية، عن التنسيق والدراسة مع وزارة التربية والتعليم، لتعيين معلمين جدد في المدارس؛ وذلك لسد العجز الذي تواجهه وزارة التربية والتعليم في المدرسين.

تحديد حجم ومدى احتياجات الوزارة لمعلمين جدد

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المصري أفندي» الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على قناة «المحور»، أنه يدرس الأمر مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أجل تحديد حجم ومدى احتياجات الوزارة لمعلمين جدد.

وأوضح وزير المالية: «ننتظر دراسة وزير التربية والتعليم الخاصة بعجز المدرسين، وقرار مجلس الوزراء الخاص بالخطة للعمل على سد العجز، وفي حالة الانتهاء من الدراسة وإرسال الموافقات المطلوبة، ستكون وزارة المالية مُلزمة بتدبير كل ما يتعلق بالتعيينات الجديدة».

الإجراءات والدراسة

وتابع: «كل وزير عارف إيه الإجراءات والدراسة اللي بتتعمل وبتتقدم لمين وبتاخد موافقات إيه، وطالما الدراسة تمت وحصل على الموافقات علطول المالية ملزمة تدبر المبالغ المالية لذلك».

وأردف: «أنا كوزير مالية كان عندي احتياجات في الضرائب 2000 واحد ومشيت في الإجراءات وأخذت الموافقات وعملت الإعلان وعينت ناس، واحتجت 1000 في الجمارك فمشيت في الإجراءات بردو».

تحقيق مؤشرات مالية إيجابية

وكان وزير المالية، قد قال في وقت سابق، إننا نمضي بنجاح في تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري، موضحًا أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات «الجائحة»، على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، على نحو ساعد في تمويل احتياجاتنا بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار أزمة «كورونا» وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.