وزير المالية: الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على تحسين معيشة المواطن

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية، وقد بادرنا في مصر بإرادة سياسية قوية على نحو أسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على احتواء التحديات الداخلية والخارجية، وقد انعكس ذلك في معدلات الأداء الاقتصادي في ظل «كورونا»، وتعظيم جهود الدولة في تحسين معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم التنموية، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

تعزيز البرامج التدريبية في مختلف أنواع الضرائب للأنشطة الاقتصادية

أضاف وزير المالية، في لقائه مع محمد علي مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية والوفد المرافق له، أنَّ مصر استطاعت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة للتقدم، قائلاً: «انظروا كيف يدفع المواطنون الثمن في بعض الدول التي لم تقم بالإصلاح الاقتصادي، حيث اختفاء السلع وتدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار 300٪ نتيجة انحسار العرض وتزايد الطلب ومن ثم زيادة معدلات التضخم».

الأذرع التكنولوجية للدولة تلعب دورًا كبيرًا في إسراع تطبيق الميكنة

وتابع وزير المالية «جاهزون لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين، وتقديم خبراتنا إليهم في مختلف المجالات الاقتصادية، وترسيخ التعاون لنقل تجربتنا في تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية إلى السودان، التي ارتكزت على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، من خلال تطبيق منظومتي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أى أعباء ضريبية على المواطنين، لافتًا إلى أننا مستعدون لتكثيف البرامج التدريبية فى مختلف أنواع الضرائب التى تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية.

تنمية قدرات الكوادر البشرية تحتل أولوية متقدمة فى مشروع تطوير وميكنة الضرائب

أوضح وزير المالية، الدور المهم الذي تلعبه الأذرع التكنولوجية للدولة: «إي. فاينانس، وإي. تاكس، وإي. هيلث»، في الإسراع بتطبيق الأنظمة المالية المميكنة سواءً في الضرائب أو التأمين الصحي الشامل، وكذلك الاستعانة بالشركات العالمية: «مايكروسوفت، وإيرنست آند يانج، وساب، وإكسيل، وأي. بي. إم».

وأشار إلى أنَّ «تنمية قدرات الكوادر البشرية تحتل أولوية متقدمة في المشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، حيث يتمّ رفع كفاءة العاملين بما يؤهلهم للإدارة الاحترافية لهذه الأنظمة الإلكترونية المتطورة، جنبًا إلى جنب مع ضخ دماء جديدة من الكفاءات الشابة، ولولا ذلك ما رأينا ثمار التغييرات الهيكلية والتشريعية وتحديث البنية التحتية، واقعًا جاذبًا للاستثمار».

أمين ديوان الضرائب السودانية: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر في الميكنة

وأكّد أنَّ مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية أسهمت فى رفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 13.2٪ رغم التأثيرات السلبية لأزمة كورونا، ودون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

بدوره، قال محمد علي مصطفى، أمين عام ديوان الضرائب السودانية، إنَّ بلاده تنظر إلى مصر باعتبارها السند والداعم، وتستهدف تعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، والاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات المصرية من خلال تعزيز البرامج التدريبية في كل أنواع الضرائب التي تشمل شتى الأنشطة الاقتصادية، موضحًا «نواجه تحديًا في انخفاض نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي حيث إنها تمثل 4.7٪ فقط، وإن كانت قد بلغت نسبة النمو السنوي 300٪، بما يتطلب المضي بشكل أكبر فيتطوير المنظومة الضريبية».

أمين ضرائب السودان: كل التقدير لوزير مالية مصر لدعمه لجهود تطوير منظومة ضرائب بلدنا

أعرب عن شكره وتقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، على دعمه الكبير لجهود تطوير المنظومة الضريبية بالسودان؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومى.

وأشارت هناء بشير رئيس مركز كبار الممولين السودانيين، إلى أنَّ المنظومة الضريبية بمصر شهدت تحولاً تاريخيًا وتقدمًا ملموسًا بتنفيذ مشروعات التطوير والميكنة في وقت قياسي، لافتة إلى أنَّهم في السودان قد بدأوا منذ سنوات طويلة تطبيق نظام الرقم الضريبى الموحد للممول ومنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا أنَّهم لم يصلوا إلى ما وصلت إليه مصر في هذا الصدد.

وأكّد الدكتور خالد حسين مدير مكتب شمال أفريقيا باللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أنَّ التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية، وديوان عام الضرائب السوداني، يُعد نموذجًا في نقل الخبرات وتنمية القدرات البشرية، انعكس في التقدم الملموس الذي شهدته منظومة الضرائب السودانية على النحو الذي أوضحه أمين عام ديوان الضرائب السودانية، معربًا عن سعادته بإعلان الجانب المصرى استعداده لمد البرنامج التدريبي الضريبي للكوادر البشرية السودانية؛ تلبية لرغبة الجانب السودانى.

بدوره، قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استعداد الجانب المصرى لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء السودانيين؛ بما يُساعدهم على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز حوكمة المجتمع الضريبي في بلادهم.

حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي، والسفير حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، ودعاء حمدي، القائم بأعمال مدير وحدة العلاقات الخارجية، وهناء بشير مدير مركز كبار الممولين بالسودان، والدكتور خالد حسين مدير مكتب شمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعلي حماد خبير الضرائب فيالأمم المتحدة، وحسن حامد كبير الإداريين بمكتب شمال أفريقيا.