16 معلومة عن التبرع بالبلازما: يمكنك الخضوع له كل أسبوعين

كشفت الدكتورة فاتن مسعد، نائب مدير خدمات نقل الدم القومية والمشرف العام على المعمل المركزي لمشروع بلازما الدم ومشتقاته، تفاصيل التبرع بالبلازما ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصنيع مشتقات البلازما، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

أبرز المعلومات حول التبرع بالبلازما نرصدها لكم كما يلي:

1- يتم استقبال المتبرع ويسجل بياناته على المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي للبلازما.

2- يخضع المتبرع لفحص طبي لنسبة الهيموجلوبين والطول والوزن.

3- يمكن لأي شخص التبرع بالبلازما بشرط أن يكون سنه بين 18 لـ60 عاما، ووزنه لا يقل عن 50 كيلوجراما، ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

4- من يحصلون على أدوية السكر بالفم يمكنهم التبرع أما من يحصلون على الانسولين لا يمكنهم التبرع.

5- يمكن لمن يعاني من أمراض الضغط التبرع بشرط أن يكون منتظما في تناول أدوية الضغط.

6- أي متبرع يجب أن يخبر الطبيب حال معاناته من أي مرض أو مشكلة لمعرفة إمكانية تبرعه من عدمه.

7- لا يمكن لمن ذهب لطبيب الأسنان التبرع إلا بعد مرور 3 شهور، وكذلك من أجرى أي عمليات تشمل الغرز الجراحية.

8- المرأة الحامل لا يفضل لها التبرع.

9- يتم التبرع بالبلازما على جهاز أتوماتيكي مغلق ومعقم الغرض منه فصل البلازما فقط ويسحب الدم لفصل البلازما وتعود باقي مكونات الدم كاملة.

10- البلازما مكونة من 90% مياة وبعض البروتينات والأجسام المضادة وكل مكونات الدم الأخرى ترجع للمتبرع.

11- يعتبر التبرع بالبلازما أقل من التبرع بالدم بكثير.

12- لا يعاني المتبرع من أي مجهود.

13- يمكن التبرع بالبلازما كل أسبوعين.

14- تخضع عينات المتبرع لفحص شامل للفيروسات الكبدية «بي وسي» والإيدز والزهري وحال وجود اكتشاف أي فيروسات لديه يتم إحالته بشكل إلكتروني على منظومة 100 مليون صحة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة.

15- يتم الاستفادة من البلازما واشتقاق منها أدوية لعلاج مرضى الهيموفيلا لاحتياجهم لهذه الأدوية طوال حياتهم.

16- يمكنك التبرع في 6 مراكز للتبرع بالبلازما، منها مركز الدكتور إيهاب سراج في العجوزة ومركزي دار السلام والعباسية والمنيا والإسكندرية وطنطا، وسيتم افتتاح 20 مركزا بنهاية عام 2022.