أول تعليق من الفنان محمد مكاوي بعد حادث الجونة: «كسر في ضلعين»

طمأن الفنان محمد مكاوي متابعيه عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور انستجرام، عن حالته الصحية هو والفنانة بشري بعد تعرضه لحادث انقلاب الـ«بيتش باجي» في الجونة، ونشر مكاوي صوره تجمعه ببشري وتظهر عليهما بعض الإصابات المتفرقة عليهما.

وعلق مكاوي قائلا: «نحب نطمن الجمهور الجميل احنا كويسين، الحمد لله شوية كدمات وكسر في ضلعين عندي بسيطة يعني إن شاء الله، وألف سلامة عليكي يا بشرى وقدر الله وماشاء فعل»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بالشفاء العاجل له ولبشرى.

حادث بشري ومكاوي

وأعلنت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها على «إنستجرام»، إن بشرى كانت تركب الـ«بيتش باجي» بجانب محمد مكاوي لتصوير إحدى حلقات البرنامج الذي يقدمه مكاوي، ولكن عندما قام ضغط على المكابح بصورة مفاجأة أدى ذلك إلى انقلاب الـ«بيتش باجي» ويجرى نقلهما على الفور للمستشفى لإجراءات الإسعافات اللازمة.

محمد مكاوي يخضع لعمليه جراحية

وفي أول أكتوبر، أعلن الفنان محمد مكاوي، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، خضوعه لعملية جراحية في أنفه، ونشر مكاوي صوره ظهر فيها وأنفه ملفوفا بالشاش وعلق قائلا: «الحمد لله.. أحاول دائما أن أكون إيجابيا».

محمد مكاوي ومسلسل حكايات بنات

وكان الفنان محمد مكاوي، أحد الأبطال المشاركين في الجزء الرابع والخامس من مسلسل «حكايات بنات»، وهو من بطولة ميرنا نور الدين، هند عبدالحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هاني، ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبوسيف.