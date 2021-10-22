مدير المجمع التكنولوجي بأسيوط: نقدم نموذجا رائدا في التعليم الفني

قال الدكتور أحمد سعد مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، إن فكرة أنشاء المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط، جاءت تنفيذا لقرار وزير التربية و التعليم رقم 143 لعام 2013 مشيرا إلى أن المجمع يهدف إلى أن يكون نموذجا رائداَ للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني ليلبى متطلبات سوق العمل مع توفير الكوادر البشرية المتميزة.

مجمع التكنولوجيا يضم مدرسة ثانوية تكنولوجية

وأوضح مدير المجمع التكنولوجي في بيان صحفي، أن مجمع التكنولوجيا يضم مدرسة ثانوية تكنولوجية تكون فيها الدراسة لمدة ثلاث سنوات لتخريج فني بمؤهل متوسط وبدأ العمل بها عام 2017 بالإضافة إلى مركز التدريب المهني الذي ينفذ دورات وبرامج تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى لتحقيق احتياجات المؤسسات التعليمية والصناعية، كذلك الكلية المصرية الألمانية التكنولوجية التي تنقسم إلى الكلية التكنولوجية المتوسطة والكلية التكنولوجية المتقدمة، كما يضم المجمع تخصص تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الكهرباء وتكنولوجيا الميكانيكا .

يذكر أن جامعة أسيوط افتتحت الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا والتابعة لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط وذلك تحت رعاية الدكتورطارق الجمال رئيس جامعة أسيوط وبحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور أحمد جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، والمهندس عمرو عبدالعال نائبا عن محافظ أسيوط، والدكتور احمد حسنى الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، والمهندس على حمزة نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر ، والدكتور احمد سعد مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط، ولفيف من ممثلي الجهات الصناعية المختلفة، وكوكبة من الأساتذة والطلاب وأولياء أمورهم.