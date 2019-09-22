على بُعد خطوات من فرع الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، افتتحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، أول جامعة تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية، بهدف تخريج كوادر متميزة تعمل على تنمية المجتمع المصرى وتتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، لأول مرة بالتزامن مع العام الدراسى الجديد 2020/2019، حيث تجد عدداً من المبانى المتراصة فى شكل مربعات مصممة على الطراز الفرعونى يحوطها سور عالٍ لا يتجاوز الـ3 أمتار وبداخله عدد من الملاعب الرياضية المختلفة.

ويظهر على الجانب الآخر عدد من الاستراحات المصممة وفقاً للطراز الإسلامى القديم المعتمد فى مشغولاته على «الأرابيسك» لمن يرغب. «إحنا النهارده عرفنا قيمة مصر وتقديرها لشبابها وأولادها وشكراً للرئيس السيسى والقيادات لاهتمامهم بنا»، بتلك الكلمات عبَّر عدد من خريجى الدبلومات الفنية والثانوية العامة المقبولين بالجامعة عن سعادتهم بقبولهم، مؤكدين أن الدولة منحتهم فرصة ثمينة لتعديل مسار حياتهم المستقبلية بعد تخرجهم.

ويقول عبدالهادى سيد، الحاصل على 82% بمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية، إنه «قرر الالتحاق بالجامعة التكنولوجية لتحقيق رغبة أسرته فى أن يكون ذا شأن عظيم بالمستقبل»،

وأكد «عبدالهادى» لـ«الوطن»، أن «الدولة منحت طلاب وخريجى المدارس الفنية الأمل فى استكمال مسيرتهم التعليمية على أكمل وجه».

وبشأن قيمة المصروفات الدراسية، علَّق بأنها لا تمثل أى صعوبة نظراً لتسديدها على دفعات، مشيراً إلى أنها تقل نوعاً ما عن أسعار بعض المعاهد العليا الخاصة المتاحة لطلاب الدبلومات.

وأكد على جمعة محمد، الحاصل على 85% ثانوى فنى بالحوامدية، أن الدولة بدأت فى إعطاء الفنيين حقوقهم والاعتناء والاهتمام بهم، موضحاً أنه «يسعى من الالتحاق بالجامعة، إلى تقلد أعلى المناصب وتحقيق آمال والديه».

وأشار «محمد» إلى أن التخصصات الموجودة بمثابة تكنولوجيا حديثة تهدف إلى تخريج متخصصين من الفنيين المهرة فى شتى المجالات، مشيداً بخطوات وتحركات القيادة السياسية فى الاهتمام بالتعليم الفنى.

«أعضاء هيئة التدريس مصريون نصفهم معينون والباقى منتدبون»، هكذا قال الدكتور محمود نعمة الله، رئيس الجامعة، إنّ هناك معايير عدة بشأن قواعد تعيينهم، أبرزها المهارة واللغة والكفاءة فى التعامل، منوهاً بأن هدف إنشاء الجامعة هو إخراج كوادر تعليمية متميزة تتماشى مع سوق العمل محلياً ودولياً.

"نعمة الله": استقبلنا 283 طالباً

وأوضح «نعمة الله»، لـ«الوطن» أنّ «الجامعة استقبلت 283 طالباً، منهم 80 «ثانوية عامة» و203 «دبلومات»، مشيراً إلى أنّها أول جامعة استقبلت الطلاب عن طريق مكتب التنسيق.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى بيان اليوم، إن الجامعة تمثل تطوراً نوعياً فى مسار التعليم الفنى، من خلال دورها المنتظر فى إكساب الطلاب المهارات اللازمة على المستويين العملى والعلمى لمواكبة متطلبات سوق العمل، فضلاً عن تعزيز التعاون المجتمعى الإيجابى للتعليم الفنى، وتعظيم أهمية التعليم التكنولوجى بين أفراد المجتمع، موضحةً أن التخصّصات الجديدة التى تمت إضافتها تستهدف جميعاً خدمة وتنمية المجتمع المصرى فى شتى المجالات، فضلاً عن تزويدها للخريجين بتخصّصات شتى تؤهلهم للعمل محلياً ودولياً.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم، عقب افتتاح الجامعة، أن «أهمية الجامعة تتمثل فى تحسين النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى «الدبلومات»، وما يخضع تحتها من شهادات، فضلاً عن رفع قدرات الخريجين، واستحداث برامج وتخصّصات جديدة تتطلبها سوق العمل»، موضحاً أن رؤية الجامعة ورسالتها تتمثل فى تقديم تعليم تكنولوجى متميز ببرامج علمية وعملية ذات جودة عالية فى التعليم الجامعى، فضلاً عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى، قادرين على المنافسة والعمل الجماعى والابتكار.

"التعليم العالى": مليار جنيه تكلفة جامعات "القاهرة الجديدة وبنى سويف والدلتا"

وأشارت إلى أن تكلفة المنشآت والتجهيزات بالجامعات التكنولوجية الثلاث بالقاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا تبلغ مليار جنيه، مضيفاً أنه جارٍ العمل على ضم المجمعات التكنولوجية والكليات التكنولوجية التى تتوافر فيها الشروط والضوابط.