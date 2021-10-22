شاكيرا تحتفل بترشيحها لجائزتي «MTV» للموسيقى الأوروبية بوصلة رقص

احتفلت النجمة العالمية شاكيرا بترشيحها لجائزتي «MTV» ضمن جوائز الموسيقى الأوروبية، المقامة في 14 نوفمبر المقبل، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وهي ترقص، معلقة: «هذه هي الطريقة التي احتفل بها بترشيحي للجوائز».

شاكيرا تنافس جاستين بيبر على جائزة أفضل تعاون فني

تنافس الفنانة الكولومبية شاكيرا مع فرقة «Black Eyed Peas» على جائزة أفضل تعاون عن أغنيتهم «Girl Like Me»، بالإضافة إلى جائزة أفضل مغني لاتيني، التي ينافسها على الفوز بها 5 فنانين آخرين، كما تنافس المغني الأمريكي جاستين بيبر على جائزة أفضل تعاون فني عن أغنية «Stay» التي يقدمها مع مغني الراب «ذاكيد لاروي»، وذلك وفقا لما كشف عنه الموقع الرسمي للجائزة.

وبخلاف تلك الجائزة جاء جاستين بيبر في المركز الأول بعد ترشيحه للجوائز في 7 فئات أخرى، منها أفضل مغني، وأفضل أغنية عن «Peaches»، التي ترشحت أيضا لجائزة أفضل فيديو مصور، أفضل مغني بوب، بالإضافة إلى جائزة الفنان صاحب أكبر عدد من المعجبين، والتي يتنافس فيها مع عدد من الفنانين الكبار من بينهم ليدي جاجا، تايلورسويفت، أريانا جراندي، وفريق البوب الكوري «BTS»، والفريق الكوري الجنوبي للفتيات «بلاكبينك».

تفاصيل حفل توزيع جوائز «MTV» للموسيقى الأوروبية

يقام حفل توزيع جوائز «MTV» للموسيقى الأوروبية لعام 2021 في 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة المجرية بودابست، حيث تعتبر المرة الأولى التي تستضيف فيها المجر عرض الجوائز، يتصدر جاستن بيبر الترشيحات هذا العام بإجمالي ثمانية، مما يجعله أكثر الفنانين الذكور ترشيحًا.

وجاءت مغنية الراب الأمريكية «دوجا كات» في المركز الثاني مناصفة مع مغني الراب «ليل ناز إكس» بـ 6 ترشيحات لكلا منهما، بينما أصبحت «BTS» هي الفرقة الغنائية للذكور الأكثر ترشيحًا، بينما تلقت فرقة «Little Mix» أكبر عدد من الترشيحات لفرقة نسائية هذا العام، ومن الجوائز التي تم استحداثها هذا العام عن فئة أفضل مغني بوب كوري.