يلا كمل لـ أحمد بتشان تحصد 90 ألف مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية «يلا كمل»، للفنان أحمد بتشان، 90 ألف مشاهدة، خلال 24 ساعة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث جاءت في المركز التاسع على قائمة التريند، بعد أغنية «جو البنات» للفنان محمد رمضان، وكيفي كده لـ ويجز.

أحمد بتشان يتعاون مع توما في يلا كمل

أغنية «يلا كمل»، للفنان أحمد بتشان، تُعد واحدة من أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم بعد غيابه، وهي من كلمات خالد فرسان، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع توما.

تعرف على كلمات أغنية «يلا كمل» للفنان أحمد بتشان

وتقول كلمات أغنية «يلا كمل» للفنان أحمد بتشان: «يلا كمل زي ما إنت واعتبرني مش هنا.. ما إنت جنبي زي ما.. مش مأثر فيك.. أنا هبعد أحسن مش هضيع وقتي أكثر من كده مش سايبلي حلول بديلة إلا فكرة بعدنا.. يلا كمل زي ما إنت واعتبرني مش هنا ما إنت جنبي زي ما مش مأثر فيك أنا هبعد أحسن مش هضيع وقتي أكتر من كده مش سايبلي حلول بديلة.. إلا فكرة بعدنا.. توه وتوه في الحكاوي مش هجادلك عالعموم مهما كان اللي أنت شايفه مش هيفرق عندي يوم كنت راضي بحب عادي».

تفاصيل ألبوم بعد غيابه للفنان أحمد بتشان

يذكر أن ألبوم بعد غيابه، للفنان أحمد بتشان، من إنتاج نجوم ريكوردز وهاي واي، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، لعل أبرزهم أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، وعزيز الشافعي، وأحمد المالكي، وخالد عز، ورامي جمال، ومصطفى محفوظ، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، وتوما، وكريم عبدالوهاب وإيهاب فاروق.

أغنية ابن ناس لـ«أحمد بتشان» تقترب من 6 ملايين مشاهدة

وكان الفنان أحمد بتشان، قد طرح مؤخراً أغنية بعنوان ابن ناس، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع محمد شفيق، حيث تقترب من 6 ملايين مشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قبل أربعة شهور تقريبا.

كلمات أغنية ابن ناس

وتقول كلمات الأغنية: «هات الميزان.. وافرش يلا الكل هيتقاس واحسبلي مين.. بان في الشدة ومين الهجاص.. عدوا اللي اكلوا.. في اطباقنا وقطعوا في فروتنا.. من كل عشره خمستاشر .. في واحد ابن ناس.. مش بكتره المعارف.. لا ولا بعدد الصحاب حتي لو رسيت علي .. صاحبين، تلاته واللي خان ماهو عارف .. دة خساره فيه العتاب اشتراك في العز .. باعك ع البلاطه».