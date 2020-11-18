بالفيديو.. أحمد بتشان يطرح أغنيته "فيك العبر"

طرح الفنان الشاب أحمد بتشان، أحدث أغنياته بعنوان "فيك العبر"، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع خالد عز، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

وحقق أحمد بتشان، نجاحا بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامى جمال، وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.

وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم الذي تنتجه "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

وتقول كلمات الأغنية: فيك العِبر، سايق الكبر معرفش ليه عن نفسي أنا هقولك خبر وابصم عليه طلعت ندل ومش جدع مش ده اللي أنا متوقعه عملت إيه يا خسارة اللي بنرفعه ونعلي فيه في الجد بيسيبك تقع أنا مصدوم مش لاقي معاني للدرجة دي أنت أناني”.