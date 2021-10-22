فريق مصري يحول ورد النيل لمنتجات مفيدة ويفوز بكأس العالم لـ«إيناكتس»

كشفت مي أحمد خليل، عضو الفريق الفائز بكأس العالم في «إيناكتس»، تفاصيل الفوز بالمسابقة، والتفوق على إنجلترا وكندا وتونس في النهائي بمشروع تحويل ورد النيل لمنتجات مفيدة، قائلة إنَّ عدد الفريق يتكون من 250 فردا من جامعة السادس من أكتوبر.

ورد النيل كان مشكلة للمزارعين والصيادين في كفر الشيخ

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع» على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنَّهم كونوا مجموعات بهدف التفكير أو ما يسمى بالعصف الذهني، وطرح مشكلة تواجه بعض المناطق في مصر وإيجاد حل لها، بالتعاون مع العديد من الوزارات مثل الري والزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأوضحت أن هذه الجهات أشارت إلى مشكلة ورد النيل في منطقة الدلتا وتحديدا بقرية «حفصة» في محافظة كفر الشيخ، والتي تضر المزارعين والصيادين، وتوصلوا إلى حل لهذه المشكلة بالتفكير في الاستفادة من أجزاء ورد النيل، فوجدوا أنها تتكون من 3 أجزاء، فاستفادوا من الزهر باستخدامه كسماد للأسماك، بينما عود وجذر الزهرة تم الاستفادة منهما باستخراج «السليلوز».

ولفتت إلى أن عدد الأسر التي تشارك في المشروع من القرية ليكون مصدر دخل لها 80 أسرة، «السليلوز بيطلع من قش الرز أو القطن بس إحنا طلعناه من حاجة مكانش ليها أي لازمة، وهي ورد النيل، وبالتالي ده المميز في مشروعنا».

طن السليلوز المستورد من الخارج يعادل 2800 دولار

وتابعت: «طن السليلوز اللي الشركات بتستورده من الخارج بيعادل 2800 أو 3000 دولار تقريبا، لكن إحنا بنطلعه للشركات بـ 33 ألف جنيه، إحنا بنديه للشركات أرخص من المستورد».

من جانبه، قال عبدالرحمن جمال عضو الفريق، إن أي مشكلة داخلها بذور حلها، ودائما نجد أن المشكلة تعد فرصة، وخلق فرصة من ورد النيل واستخراج حل منها كان إثباتا لذلك، والأهم من ذلك استدامة الحل وتوسيع الأمر.

عبدالرحمن: فرحة الناس كانت أهم حاجة بالنسبة لنا

وعن الجدوى الاقتصادية للمشروع، أوضح أنهم استثمروا في البداية 1600 جنيه، وحصلوا على عائد بعد أقل من شهر خلال عمليات التجربة، وبعد ذلك المكسب أصبح أعلى بكثير من المبالغ المدفوعة، نظرا لأن ورد النيل يستخرج من المياه دون ثمن، لافتا إلى أنهم دربوا أهالي القرية ليكون مصدر دخل لهم، «فرحة الناس بالنسبة لنا كانت أهم حاجة».