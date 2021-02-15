في الدقهلية.. طبيب يلقي بوكيه ورد في النيل وينتحر

أقدم طبيب شاب في الدقهلية اليوم، على الانتحار، في يوم عيد الحب «الفلانتين» بعد أن ألقي ببوكيه ورد كان يمسكه في يده في المياه ثم قفز في مياه نهر النيل فرع دمياط ولقي مصرعه غريقا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بإلقاء شاب بنفسه من أعلى كوبرى طلخا في مياه نهر النيل فرع دمياط بعد وقوفه لفترة على الكوبري وألقى بوكيه ورد كان في يده، ثم قفز في المياه بعدها دون أن يتمكن المشاة على الكوبري من إنقاذه.

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انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى مكان الواقعة، وضباط المباحث وتمكنت القوات من انتشال جثة الشاب ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أن الشخص يدعى الدكتور «أحمد.م.ر.»، 30 عاما، يعمل طبيب رمد مقيم بمستشفى كفر صقر المركزى بمحافظة الشرقية، ومقيم قرية «التمد الحجر»، التابعة لمركز السنبلاوين.

وأكد شهود عيان أن الطبيب يبدو أنه حضر من إحدى قرى مركز السنبلاوين للاحتفال بعيد الحب، وكان يحمل في يده بوكيه ورد، وظل واقفا لفترة، إلا أنه ألقي بالورد في المياه، وخلال ثوانٍ كان يقفز في المياه، وأصيب المارة بالصدمة واستغاثوا بقوات الإنقاذ النهري، والتي حضرت على الفور، وتمكنوا من انتشال الجثة قبل أن يسحبها التيار، وبعد محاولات الطبيب بالإسعاف معه تبين أنه قد توفي غريقا.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وسادت حالة من الحزن في قرية التمد الحجر، وانتقل عدد من الأهالي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة الدولي في انتظار الحصول على تصريح النيابة بالدفن.