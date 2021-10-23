مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-10-2021 في محافظات مصر

يتابع المسلمون مواقيت الصلاة بشكل دائم، حفاظا منهم على أداء الفروض في أوقاتها يوميا، ويتابعون مواقيت الصلاة بشكل يومي، إذ تشهد بعض الفروض حالة من التفاوت البسيط من مدينة لأخرى.

وفي إطار اهتمام المسلمين بمواقيت الصلاة، وضمن خدماتها التي تقدمها جريدة «الوطن»، للقراء على مدار الساعة، في كل ما يخص الخدمات اليومية، تستعرض مواقيت الصلاة اليوم السبت الموافق 23 أكتوبر، وفق ما جاء به موقع الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مواقيت الصلاة في مصر اليوم، في المحافظات المصرية، كالآتي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:35

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:51

أذان المغرب 05:16

أذان العشاء: 06:34

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:40

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 02:55

أذان المغرب: 05:20

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا

أذان الفجر: 04:28

أذان الظهر: 11:33

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب 05:14

أذان العشاء: 06:29.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة المنيا

أذان الفجر: 04:37

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 02:55

أذان المغرب 05:20

أذان العشاء: 06:37

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسوان

أذان الفجر: 04:27

أذان الظهر: 11:33

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب: 05:16

أذان العشاء: 06:29

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

كما تختلف مواقيت الصلاة في المدن العربية عن بعضها، وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب: 05:48

أذان العشاء: 07:18

مواقيت الصلاة في أبو ظبي

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء: 07:19

مواقيت الصلاة في عمان

أذان الفجر: 04:58

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 05:45

أذان العشاء: 07:15.