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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 18-10-2021 في محافظات مصر

كتب:

الوطن
12:58 ص | الإثنين 18 أكتوبر 2021
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

يحرص العديد من الأشخاص على متابعة أوقات الفروض الخمسة في مختلف المحافظات، لذا نعرض خلال السطور الآتية مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر الجاري الحالي، وذلك استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد مواقيت الصلاة في عدد من محافظات مصر، اليوم، تفاوتًا بسيطًا على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 04:32

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:55

أذان المغرب 05:21

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:37

أذان الظهر: 11:45

أذان العصر: 02:59

أذان المغرب: 05:25

أذان العشاء: 06:44

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 04:33

أذان الظهر: 11:41

أذان العصر: 02:55

أذان المغرب 05:22

أذان العشاء: 06:40

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:32

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 02:57

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء: 06:39

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 04:31

أذان الظهر: 11:39

أذان العصر: 02:53

أذان المغرب: 05:20

أذان العشاء: 06:38

مواقيت الصلاة اليوم في المدن العربية

كما تشهد مواقيت الصلاة في المدن العربية حالة من التفاوت، جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في طرابلس

أذان الفجر: 05:44

أذان الظهر: 12:52

أذان العصر: 04:04

أذان المغرب: 06:30

أذان العشاء: 07:50

مواقيت الصلاة في دبي

أذان الفجر: 05:00

أذان الظهر: 12:04

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب: 06:49

أذان العشاء: 07:19

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

أذان الفجر: 05:01

أذان الظهر: 12:06

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب 06:54

أذان العشاء: 07:24.

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